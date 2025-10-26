Ограбить Лувр помог один из охранников музея, – The Telegraph
- Французские следователи подозревают, что один из охранников Лувра мог помочь грабителям.
- Он якобы предоставил конфиденциальную информацию о системе безопасности музея.
Французские следователи подозревают, что к ограблению Лувра 19 октября мог быть причастен один из охранников. Грабители, вероятно, получили от него внутреннюю информацию о системе безопасности музея.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.
Кто помог грабителям Лувра?
По данным издания, французские правоохранители расследуют возможную причастность охранника к резонансному ограблению Лувра. По их версии, преступники могли получить от него определенные конфиденциальные данные.
Следователи подозревают, что банде перед ограблением была предоставлена конфиденциальная информация о системе безопасности Лувра,
– говорится в материале.
Цифровая судебно-медицинская экспертиза установила, что один из охранников музея контактировал с подозреваемыми в ограблении. Информация, которую передали им, помогла обойти защиту музея.
Какие детали ограбления?
19 октября в Париже несколько преступников ворвались в Лувр. Они поднялись на балкон с помощью подъемной корзины, сломали окно и разбили витрины с ценными ювелирными изделиями.
После ограбления, которое длилось 7 минут, нападавшие скрылись на мотоциклах.
Уже задержали двух подозреваемых, еще двое – в розыске. Восемь драгоценностей на сумму 88 миллионов евро до сих пор не найдены.