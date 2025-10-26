Пограбувати Лувр допоміг один з охоронців музею, – The Telegraph
- Французькі слідчі підозрюють, що один з охоронців Лувру міг допомогти грабіжникам.
- Він нібито надав конфіденційну інформацію про систему безпеки музею.
Французькі слідчі підозрюють, що до пограбування Лувру 19 жовтня міг бути причетний один з охоронців. Грабіжники, ймовірно, отримали від нього внутрішню інформацію про систему безпеки музею.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на The Telegraph.
Дивіться також Після гучного пограбування Лувр ховає коштовності під землю, – ЗМІ
Хто допоміг грабіжникам Лувру?
За даними видання, французькі правоохоронці розслідують можливу причетність охоронця до резонансного пограбування Лувру. За їхньою версією, злочинці могли отримати від нього певні конфіденційні дані.
Слідчі підозрюють, що банді перед пограбуванням було надано конфіденційну інформацію про систему безпеки Лувру,
– йдеться в матеріалі.
Цифрова судово-медична експертиза встановила, що один з охоронців музею контактував із підозрюваними у пограбуванні. Інформація, яку передали їм, допомогла обійти захист музею.
Які деталі пограбування?
19 жовтня у Парижі кілька злочинців увірвалися до Лувру. Вони піднялися на балкон за допомогою підйомного кошика, зламали вікно та розбили вітрини з коштовними ювелірними виробами.
Після пограбування, яке тривало 7 хвилин, нападники втекли на мотоциклах.
Вже затримали двох підозрюваних, ще двоє – у розшуку. Вісім коштовностей на суму 88 мільйонів євро досі не знайдено.