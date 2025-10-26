Про це інформує 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Дивіться також Після гучного пограбування Лувр ховає коштовності під землю, – ЗМІ

Хто допоміг грабіжникам Лувру?

За даними видання, французькі правоохоронці розслідують можливу причетність охоронця до резонансного пограбування Лувру. За їхньою версією, злочинці могли отримати від нього певні конфіденційні дані.

Слідчі підозрюють, що банді перед пограбуванням було надано конфіденційну інформацію про систему безпеки Лувру,

– йдеться в матеріалі.

Цифрова судово-медична експертиза встановила, що один з охоронців музею контактував із підозрюваними у пограбуванні. Інформація, яку передали їм, допомогла обійти захист музею.

Які деталі пограбування?