Во Львове засияла главная елка

Сегодня, 5 декабря, на площади возле театра оперы и балета во Львове торжественно открыли главную новогоднюю елку города. Ее высота достигает 14 метров.

Об этом сообщила Львовский городской совет

Как происходило торжественное открытие главной елки во Львове?

Накануне Дня святого Николая, 5 декабря, на центральной площади Львова состоялось торжественное открытие главной елки города. Сотни львовян и гостей города собрались возле Театра оперы и балета, чтобы в 18:00 наблюдать за моментом, когда праздничное дерево зажжется яркими огоньками.

По словам жителей города, даже во время войны празднование должно быть сдержанным, однако обязательно с важными рождественскими атрибутами и елкой. Львовяне утверждают, что зажигание елки символизирует продолжение жизни несмотря на все невзгоды. Также местные отмечают важность этого праздника для детей, ведь именно оно помогает сохранить атмосферу детства.

В этом году, среди 15 полученных предложений, для главной елки Львова выбрали дерево с Сокольников, которое с 2007 года росло во дворе семьи Пашечко и за 18 лет выросло почти до 14 метров. Семья передала его городу благотворительно.

