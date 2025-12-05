Елка вдохновлена фресками Софии Киевской. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Виталия Кличко, Общественное і Киев24.

Как выглядит главная елка страны?

В Киеве на Софиевской площади зажгли главную новогоднюю елку страны. Искусственная елка высотой 16 метров оформлена в пастельных цветах. Она украшена 4 500 игрушками.

Ее тематика вдохновлена фресками Софии Киевской, что сквозь века сохраняют тепло, мягкие оттенки времени и тишины, в которой живет сила,

– рассказал Кличко.



Главная елка страны в Киеве / Фото Общественного

На открытии елки раздавались аплодисменты, обратный отсчет перед ее зажжением. Мэр города Виталий Кличко поблагодарил защитников Украины за то, что у украинцев есть возможность почувствовать атмосферу праздника и надеяться на чудеса.

