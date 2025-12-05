Ялинка натхненна фресками Софії Київської. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Віталія Кличка, Суспільне і Київ24.
Як виглядає головна ялинка країни?
У Києві на Софіївській площі засвітили головну новорічну ялинку країни. Штучна ялинка 16 метрів заввишки оформлена у пастельних кольорах. Вона прикрашена 4 500 іграшками.
Її тематика натхненна фресками Софії Київської, що крізь століття зберігають тепло, м’які відтінки часу й тиші, у якій живе сила,
– розповів Кличко.
Головна ялинка країни у Києві / Фото Суспільного
На відкритті ялинки лунали оплески, зворотній відлік перед її засвіченням. Мер міста Віталій Кличко подякував захисниками України за те, що в українців є змога відчути атмосферу свята і сподіватися на дива.
Церемонія засвічення новорічної ялинки у Києві: дивіться відео
В Україну заїхав Святий Миколай
Через пункт пропуску "Рава-Руська" в Україну заїхав Святий Миколай. Прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону оформили його за усіма правилами.
6 грудня на пункті пропуску "Рава-Руська" відкриється резиденція Святого Миколая з фотозоною та подарунками для дітей.