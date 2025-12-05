У Львові засяяла головна ялинка

Сьогодні, 5 грудня, на площі біля театру опери та балету у Львові урочисто відкрили головну новорічну ялинку міста. Її висота сягає 14 метрів.

Про це повідомила Львівська міська рада, пише 24 Канал.

Як відбувалось урочисте відкриття головної ялинки у Львові?

Напередодні Дня святого Миколая, 5 грудня, на центральній площі Львова відбулось урочисте відкриття головної ялинки міста. Сотні львів'ян та гостей міста зібрались біля Театру опери та балету, щоб о 18:00 спостерігати за моментом, коли святкове дерево засвітиться яскравими вогниками.

За словами мешканців міста, навіть у час війни святкування має бути стриманим, однак обов'язково із важливими різдвяними атрибутами та ялинкою. Львів'яни стверджують, що запалювання ялинки символізує продовження життя попри усі негаразди. Також місцеві наголошують на важливості цього свята для дітей, адже саме воно допомагає зберегти атмосферу дитинства.

Цього року, з-поміж 15 отриманих пропозицій, для головної ялинки Львова обрали дерево із Сокільників, яке з 2007 року росло на подвір'ї родини Пашечко та за 18 років виросло майже до 14 метрів. Родина передала його місту доброчинно.

Де ще засяяла новорічна ялинка 5 грудня?