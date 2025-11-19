На Львовщине Россия ударила по энергообъекту, повреждены предприятия и склады
- В среду, 19 ноября, россияне атаковали Львовскую область дронами и крылатыми ракетами.
- В результате атаки поврежден энергообъект.
Враг утром 19 ноября атаковал Львовскую область. Под прицелом оказался энергообъект. Также есть разрушения предприятия и не только.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Максима Козицкого, главу ОВА.
Что известно об ударе по энергообъекту на Львовщине?
Козицкий отметил, что ночью оккупанты атаковали Львовскую область боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами.
В результате обстрела поврежден энергообъект. Также разрушениям подверглись деревообрабатывающее предприятие и складское помещение. На одном из объектов тушат пожар.
Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших. По данным главы ОГА, системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме
Удар по энергетике Украины: основное
В Минэнерго утром 19 ноября сообщили, что Россия на рассвете снова атаковала энергетическую инфраструктуру страны.
Поэтому в ряде областей ввели аварийные отключения электроэнергии.
Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.