На Львовщине Россия ударила по энергообъекту, повреждены предприятия и склады
19 ноября, 08:51
1

На Львовщине Россия ударила по энергообъекту, повреждены предприятия и склады

Ирина Марцияш
Основные тезисы
  • В среду, 19 ноября, россияне атаковали Львовскую область дронами и крылатыми ракетами.
  • В результате атаки поврежден энергообъект.

Враг утром 19 ноября атаковал Львовскую область. Под прицелом оказался энергообъект. Также есть разрушения предприятия и не только.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Максима Козицкого, главу ОВА.

Что известно об ударе по энергообъекту на Львовщине?

Козицкий отметил, что ночью оккупанты атаковали Львовскую область боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами.

В результате обстрела поврежден энергообъект. Также разрушениям подверглись деревообрабатывающее предприятие и складское помещение. На одном из объектов тушат пожар.

Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших. По данным главы ОГА, системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме

Удар по энергетике Украины: основное

  • В Минэнерго утром 19 ноября сообщили, что Россия на рассвете снова атаковала энергетическую инфраструктуру страны.

  • Поэтому в ряде областей ввели аварийные отключения электроэнергии.

  • Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.