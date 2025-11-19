На Львовщине Россия ударила по энергообъекту, повреждены предприятия и склады

Враг утром 19 ноября атаковал Львовскую область. Под прицелом оказался энергообъект. Также есть разрушения предприятия и не только.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Максима Козицкого, главу ОВА.

Что известно об ударе по энергообъекту на Львовщине?

Козицкий отметил, что ночью оккупанты атаковали Львовскую область боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами.

В результате обстрела поврежден энергообъект. Также разрушениям подверглись деревообрабатывающее предприятие и складское помещение. На одном из объектов тушат пожар.

Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших. По данным главы ОГА, системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме

Удар по энергетике Украины: основное