На Львівщині Росія вдарила по енергооб'єкту, пошкоджено підприємства та склади

Ворог зранку 19 листопада атакував Львівщину. Під прицілом опинився енергооб'єкт. Також є руйнування підприємства і не тільки.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Максима Козицького, главу ОВА. Дивіться також У Львові вкотре прогриміли вибухи: ворог атакує ракетами, тероризував і "Шахедами" Що відомо про удар по енергооб'єкту на Львівщині? Козицький зазначив, що вночі окупанти атакували Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. Внаслідок обстрілу пошкоджено енергооб'єкт. Також руйнувань зазнали деревообробне підприємство і складське приміщення. На одному з об'єктів гасять пожежу. Попередньо, обійшлося без жертв й потерпілих. За даними глави ОВА, системи життєзабезпечення області працюють в штатному режимі Удар по енергетиці України: основне В Міненерго зранку 19 листопада повідомили, що Росія вдосвіта знову атакувала енергетичну інфраструктуру країни.

Через це у низці областей ввели аварійні відключення електроенергії.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.