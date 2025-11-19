Про це пише 24 Канал з посиланням на Максима Козицького, главу ОВА.

Що відомо про удар по енергооб'єкту на Львівщині?

Козицький зазначив, що вночі окупанти атакували Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами.

Внаслідок обстрілу пошкоджено енергооб'єкт. Також руйнувань зазнали деревообробне підприємство і складське приміщення. На одному з об'єктів гасять пожежу.

Попередньо, обійшлося без жертв й потерпілих. За даними глави ОВА, системи життєзабезпечення області працюють в штатному режимі

Удар по енергетиці України: основне