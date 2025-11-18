Всего 20 мест осталось на главном военном кладбище во Львове

На Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища во Львове осталось всего 20 свободных мест. В горсовете обещают представить новую территорию для кладбища.

Об этом проинформировал руководитель исполнительного комитета Львовского городского совета Евгений Бойко, передает 24 Канал.

Что говорят в горсовете относительно нового кладбища?

Евгений Бойко отметил, что из-за большого количества захоронений на Марсовом поле в течение более чем года рассматривались различные варианты создания другого места чествования павших бойцов.

К слову, Марсовым полем во Львове называют Лычаковское военное кладбище, также известное как Поле почетных захоронений. Он расположен на улице Мечникова и прилегает к Лычаковскому кладбищу с северной стороны.

Так, власть уже вскоре планирует представить новый участок, где будут находить последний покой мужественные защитники и защитницы Украины.

Он также подчеркнул, что эту локацию заранее обсудили с рабочей группой, которая занимается чествованием памяти Героев национально-освободительной борьбы за независимость Украины.

В частности в ее состав входят ветераны, семьи погибших, архитекторы, ученые и другие эксперты.

Фотографии с Лычаковского кладбища во Львове / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Все, кто защищает нас и нашу государственность, заслуживают почестей и достойного места увековечения,

– написал Бойко.

Кроме того, он отметил, что вскоре будут обнародованы все подробности, касающиеся нового места для захоронений.

Кстати, в конце октября во Львове на нескольких кладбищах, в том числе и на Марсовом поле зажгли свечи в память о погибших военных накануне Дня всех святых.

