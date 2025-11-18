Всего 20 мест осталось на главном военном кладбище во Львове
- Марсово поле во Львове, где хоронят погибших украинских воинов, – переполнено.
- Власти готовят новую территорию для военных захоронений.
На Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища во Львове осталось всего 20 свободных мест. В горсовете обещают представить новую территорию для кладбища.
Об этом проинформировал руководитель исполнительного комитета Львовского городского совета Евгений Бойко, передает 24 Канал.
Что говорят в горсовете относительно нового кладбища?
Евгений Бойко отметил, что из-за большого количества захоронений на Марсовом поле в течение более чем года рассматривались различные варианты создания другого места чествования павших бойцов.
К слову, Марсовым полем во Львове называют Лычаковское военное кладбище, также известное как Поле почетных захоронений. Он расположен на улице Мечникова и прилегает к Лычаковскому кладбищу с северной стороны.
Так, власть уже вскоре планирует представить новый участок, где будут находить последний покой мужественные защитники и защитницы Украины.
Он также подчеркнул, что эту локацию заранее обсудили с рабочей группой, которая занимается чествованием памяти Героев национально-освободительной борьбы за независимость Украины.
В частности в ее состав входят ветераны, семьи погибших, архитекторы, ученые и другие эксперты.
Фотографии с Лычаковского кладбища во Львове / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал
Все, кто защищает нас и нашу государственность, заслуживают почестей и достойного места увековечения,
– написал Бойко.
Кроме того, он отметил, что вскоре будут обнародованы все подробности, касающиеся нового места для захоронений.
Кстати, в конце октября во Львове на нескольких кладбищах, в том числе и на Марсовом поле зажгли свечи в память о погибших военных накануне Дня всех святых.
Что известно о новом мемориальном кладбище на Киевщине?
На Киевщине уже заработало Национальное военно-мемориальное кладбище, где 29 августа провели первое захоронение. Тогда на вечный покой отдали пятерых неизвестных защитников.
Первая очередь комплекса рассчитана на 6 тысяч захоронений, а в будущем территорию планируют увеличить до 120 тысяч мест. Государство будет обеспечивать финансирование как самого захоронения, так и дальнейшего ухода за могилами.
Общая площадь мемориала составит 256 гектаров, а для посетителей будет курсировать бесплатный автобус от станции метро "Теремки".
В 2024 году на создание и работу этого мемориала выделили 515 миллионов.