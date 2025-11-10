Магамедрасулов лично собирал доказательства коррупции в энергетике
- Следователь НАБУ Руслан Магамедрасулов участвовал в расследовании коррупции в энергетическом секторе.
- В то же время Магамедрасулов и его отец находятся под арестом по подозрению в преступлениях против национальной безопасности.
Следователь НАБУ Руслан Магамедрасулов сыграл ключевую роль в расследовании о коррупции в энергетике. Самого чиновника задержали сотрудники СБУ в июле 2025 года по делу о незаконном бизнесе в России.
Об участии Магамедрасулова в расследовании коррупционных схем Общественному сообщили источники в НАБУ, передает 24 Канал.
Как Магамедрасулов присоединился к разоблачению сделок в энергетике?
По словам источника, Руслан Магамедрасулов действительно участвовал в этом деле, и именно благодаря его усилиям были собраны важные доказательства.
Как утверждает собеседник, кроме энергетического сектора, дело содержит эпизоды, связанные и с оборонной сферой.
Там большая структура преступной организации, и большее количество участников этого преступления было привлечено к сфере энергетики, а в оборонке – меньшее количество,
– объяснил собеседник.
Чем известен Руслан Магамедрасулов?
Магамедрасулов возглавляет региональный отдел НАБУ. Летом СБУ сообщила ему о подозрении в преступлениях против национальной безопасности.
На следующий день Верховная Рада приняла закон, фактически ликвидировал независимость НАБУ и САП, ссылаясь на якобы российское влияние на ведомства.
После массовых протестов и критики со стороны Запада парламент восстановил полномочия антикоррупционных органов. Руслан Магамедрасулов и его 65-летний отец до сих пор находятся под арестом.
Они не признают вины, а сам Магамедрасулов и его адвокаты заявляют, что уголовные дела против них открыты с целью давления на НАБУ и дискредитации Бюро.
Коррупционные сделки в сфере энергетики: что известно?
В понедельник, 10 ноября НАБУ и САП заявили о масштабной спецоперации по разоблачению коррупции в энергетическом секторе.
По данным следствия, детективы задокументировали деятельность влиятельной преступной организации, которая выстроила масштабную схему контроля над стратегическими предприятиями, в частности АО "Энергоатом".
Расследование длилось 15 месяцев, за это время детективы прослушали более тысячи аудиозаписей.
НАБУ провело обыски у бизнесмена Тимура Миндича, совладельца студии "Квартал 95". По данным СМИ, он покинул Украину за несколько часов до следственных действий.
На расследование отреагировал и президент Владимир Зеленский, он отметил важность борьбы с коррупцией в энергетике и призвал всех должностных лиц сотрудничать с антикоррупционными органами.