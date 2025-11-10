Укр Рус
10 листопада, 21:36
Магамедрасулов особисто збирав докази корупції в енергетиці

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Слідчий НАБУ Руслан Магамедрасулов брав участь у розслідуванні корупції в енергетичному секторі.
  • Водночас Магамедрасулов та його батько перебувають під арештом за підозрою у злочинах проти національної безпеки.

Слідчий НАБУ Руслан Магамедрасулов зіграв ключову роль у розслідуванні щодо корупції в енергетиці. Самого посадовця затримали співробітники СБУ в липні 2025 року у справі про незаконний бізнес у Росії.

Про участь Магамедрасулова у розслідуванні корупційних схем Суспільному повідомили джерела в НАБУ, передає 24 Канал.

Як Магамедрасулов долучився до викриття оборудок в енергетиці?

За словами джерела, Руслан Магамедрасулов дійсно брав участь у цій справі, і саме завдяки його зусиллям були зібрані важливі докази.

Як стверджує співрозмовник, окрім енергетичного сектору, справа містить епізоди, пов'язані і з оборонною сферою. 

Там велика структура злочинної організації, і більша кількість учасників цього злочину була залучена до сфери енергетики, а в оборонці – менша кількість,
– пояснив співрозмовник. 

Чим відомий Руслан Магамедрасулов?

Магамедрасулов очолює регіональний відділ НАБУ. Улітку СБУ повідомила йому про підозру у злочинах проти національної безпеки. 

Наступного дня Верховна Рада ухвалила закон, що фактично ліквідував незалежність НАБУ та САП, посилаючись на нібито російський вплив на відомства. 

Після масових протестів і критики з боку Заходу парламент відновив повноваження антикорупційних органів. Руслан Магамедрасулов і його 65-річний батько досі перебувають під арештом. 

Вони не визнають провини, а сам Магамедрасулов та його адвокати заявляють, що кримінальні справи проти них відкриті з метою тиску на НАБУ та дискредитації Бюро.

Корупційні оборудки у сфері енергетики: що відомо?

  • У понеділок, 10 листопада НАБУ та САП заявили про масштабну спецоперацію з викриття корупції в енергетичному секторі. 

  • За даними слідства, детективи задокументували діяльність впливової злочинної організації, яка вибудувала масштабну схему контролю над стратегічними підприємствами, зокрема АТ "Енергоатом". 

  • Розслідування тривало 15 місяців, за цей час детективи прослухали понад тисячу аудіозаписів. 

  • НАБУ провело обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, співвласника студії "Квартал 95". За даними ЗМІ, він залишив Україну за кілька годин до слідчих дій. 

  • На розслідування відреагував і президент Володимир Зеленський, він наголосив на важливості боротьби з корупцією в енергетиці та закликав усіх посадовців співпрацювати з антикорупційними органами.