В сети появилось видео убийства подростка на фуникулере в Киеве

В начале апреля на столичном фуникулере погиб 16-летний парень. Сейчас продолжается досудебное следствие этого инцидента, подозреваемым в котором является военный Управления государственной охраны Украины.

Тем временем в сети распространили видео момента убийства подростка. Это запись с камер видеонаблюдения.

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Смертельная схватка на фуникулере

Вечером 7 апреля 16-летний Максим вместе с друзьями гулял на Почтовой площади и поднимался на фуникулере. В кабинке с подростками ехал мужчина в военной форме. По словам свидетелей, а также, по данным полиции, он был в нетрезвом состоянии. Мужчина подошел к Максиму и спросил, готов ли он отдать долг Родине. В ответ парень ответил, что готов. Очевидно, что-то не понравилось в этом ответе правоохранителю. Ведь после выхода из вагона фуникулера на верхней станции он толкнул подростка. Тот упал, разбил головой стекло и получил смертельный порез шеи. От полученных ранений парень погиб на месте.

В связи с этим инцидентом фуникулер прекратил свою работу на определенное время.

Как погиб подросток: видео соцсети +18

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