У мережі з'явилося відео вбивства підлітка на фунікулері у Києві

На початку квітня на столичному фунікулері загинув 16-річний хлопець. Наразі триває досудове слідство цього інциденту, підозрюваним у якому є військовий Управління державної охорони України.

Тим часом у мережі поширили відео моменту вбивства підлітка. Це запис із камер відеоспостереження.

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Смертельна сутичка на фунікулері

Увечері 7 квітня 16-річний Максим разом із друзями гуляв на Поштовій площі та піднімався на фунікулері. У кабінці з підлітками їхав чоловік у військовій формі. За словами свідків, а також, за даними поліції, він був у нетверезому стані. Чоловік підійшов до Максима і спитав, чи готовий він віддати борг Батьківщині. У відповідь хлопець відповів, що готовий. Вочевидь, щось не сподобалося у цій відповіді правоохоронцю. Адже після виходу з вагона фунікулера на верхній станції він штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло й отримав смертельний поріз шиї. Від отриманих поранень хлопець загинув на місці.

У зв'язку із цим інцидентом фунікулер припинив роботу на певний час.

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