Защищал Украину до последнего: на фронте погиб Максим Волошин из Киевской области
- Максим Волошин из Белой Церкви погиб 12 октября во время выполнения боевого задания.
- Он был оператором беспилотных летательных аппаратов, погиб в районе населенного пункта Ямполь.
Защищая Украину, погиб военный из Белой Церкви Киевской области Максим Волошин. Это произошло во время выполнения им боевого задания в Донецкой области еще 12 октября.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белоцерковскую городскую территориальную общину.
Что известно о погибшем военном?
Согласно обнародованной информации, Максим Борисович Волошин 1983 года рождения был оператором беспилотных летательных аппаратов роты ударных беспилотных авиационных комплексов одной из воинских частей.
Но уже 12 октября, к сожалению, украинский защитник погиб во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Ямполь в Краматорском районе Донецкой области. Прощание с ним состоялось 23 октября.
Наш воин был верен военной Присяге на верность Украинскому народу. Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким,
– говорится в сообщении.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Максима Волошина. Вечная память Герою!
Другие потери Украины в войне
Недавно в бою в Луганской области погиб Василий Цахнив, который служил в пограничном отряде имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса. Это произошло в районе поселка Белогоровка Северодонецкого района.
Также под Покровском погиб 33-летний Павел Бобко. Смерть защитника подтвердили лишь недавно, длительный период его считали пропавшим без вести. В июне этого года ему исполнилось 33 года.
Ранее на фронте погиб защитник из Энергодара Федор Манаков, который когда-то работал на Запорожской АЭС. Он добровольно стал в ряды защитников с первых дней полномасштабного вторжения оккупантов.