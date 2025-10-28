Защищал Украину до последнего: на фронте погиб Максим Волошин из Киевской области

Защищая Украину, погиб военный из Белой Церкви Киевской области Максим Волошин. Это произошло во время выполнения им боевого задания в Донецкой области еще 12 октября.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белоцерковскую городскую территориальную общину.

Что известно о погибшем военном?

Согласно обнародованной информации, Максим Борисович Волошин 1983 года рождения был оператором беспилотных летательных аппаратов роты ударных беспилотных авиационных комплексов одной из воинских частей.

Но уже 12 октября, к сожалению, украинский защитник погиб во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Ямполь в Краматорском районе Донецкой области. Прощание с ним состоялось 23 октября.

Наш воин был верен военной Присяге на верность Украинскому народу. Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким,

– говорится в сообщении.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Максима Волошина. Вечная память Герою!

