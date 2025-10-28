Захищав Україну до останнього: на фронті загинув Максим Волошин із Київщини

Захищаючи Україну, загинув військовий із Білої Церкви Київської області Максим Волошин. Це сталося під час виконання ним бойового завдання у Донецькій області ще 12 жовтня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білоцерківську міську територіальну громаду.

Що відомо про загиблого військового?

Згідно з оприлюдненою інформацією, Максим Борисович Волошин 1983 року народження був оператором безпілотних літальних апаратів роти ударних безпілотних авіаційних комплексів однієї з військових частин.

Але вже 12 жовтня, на жаль, український захисник загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Ямпіль у Краматорському районі Донецької області. Прощання з ним відбулося 23 жовтня.

Наш воїн був вірним військовій Присязі на вірність Українському народу. Схилимо голови у скорботі… Співчуття рідним та близьким,

– ідеться у повідомленні.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Максима Волошина. Вічна пам'ять Герою!

