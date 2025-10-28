Захищав Україну до останнього: на фронті загинув Максим Волошин із Київщини
- Максим Волошин із Білої Церкви загинув 12 жовтня під час виконання бойового завдання.
- Він був оператором безпілотних літальних апаратів, загинув у районі населеного пункту Ямпіль.
Захищаючи Україну, загинув військовий із Білої Церкви Київської області Максим Волошин. Це сталося під час виконання ним бойового завдання у Донецькій області ще 12 жовтня.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білоцерківську міську територіальну громаду.
Дивіться також Вижила одна з родини: жителька Званівки розповіла, як росіяни вбили її чоловіка та синів
Що відомо про загиблого військового?
Згідно з оприлюдненою інформацією, Максим Борисович Волошин 1983 року народження був оператором безпілотних літальних апаратів роти ударних безпілотних авіаційних комплексів однієї з військових частин.
Але вже 12 жовтня, на жаль, український захисник загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Ямпіль у Краматорському районі Донецької області. Прощання з ним відбулося 23 жовтня.
Наш воїн був вірним військовій Присязі на вірність Українському народу. Схилимо голови у скорботі… Співчуття рідним та близьким,
– ідеться у повідомленні.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Максима Волошина. Вічна пам'ять Герою!
Інші втрати України у війні
Нещодавно у бою у Луганській області загинув Василь Цахнів, який служив у прикордонному загоні імені Героя України полковника Євгенія Пікуса. Це сталося в районі селища Білогорівка Сіверськодонецького району.
Також під Покровськом загинув 33-річний Павло Бобко. Смерть захисника підтвердили лише нещодавно, тривалий період його вважали зниклим безвісти. У червні цього року йому виповнилося 33 роки.
Раніше на фронті загинув захисник з Енергодара Федір Манаков, який колись працював на Запорізькій АЕС. Він добровільно став до лав оборонців із перших днів повномасштабного вторгнення окупантів.