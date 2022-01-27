Максимальный риск, – обнародовали видео с бодикамер, как задерживали Рябчука

В сети обнародовали видео с бодикамер правоохранителей, которые задерживали Рябчука. Он жестоко расстрелял нацгвардейцев на "Южмаше" в Днепре.

Соответствующие кадры показал в фейсбуке Евгений Жуков, начальник департамента патрульной полиции Нацполиции. Он подчеркнул, что патрульные полицейские фактически рисковали жизнью.

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В полиции показали видео задержания

Стрельца задержали утром 27 января на улице Крайней в Подгородном в пригороде Днепра. Правоохранители прибыли туда по вызову местных жителей. В ГБР говорят, что Рябчук сам попросил случайную женщину сообщить, где он находится.

Много расписывать не буду. Очевидно, что одна очередь с 20 метров и первый экипаж уничтожены… Максимальный риск для жизни. Максимальный адреналин,

– объяснил Жуков.

"Максимальный контроль. И человечность, каким бы ни был стрелок. Никогда не сомневайтесь и поддержите свою патрульную полицию! Потому что этим ребятам как никогда нужна ваша поддержка", – добавил правоохранитель.

Заметим, что многие в комментариях пишут, что Рябчук сдался сам. На это Жуков отреагировал неоднозначно. "Уважаемые, "сам сдался" – пишите на страницу ГБР. Там как раз создали клуб свидетелей", – ответил он.

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Подробности о трагедии в Днепре

20-летний нацгвардиец Артем Рябчук расстрелял 5 человек в ночь на 27 января. Трагедия произошла на территории завода "Южмаш". После этого парень скрылся.

ГБР уже возбудило уголовное дело. По их информации, Рябчук во время выдачи оружия расстрелял охрану. Среди жертв – 4 военных и 1 гражданская.

5 человек получили ранения. В частности, 22-летняя военная потеряла более 3 литров крови. Нападающий выстрелил ей в колено, плечо и живот. При ее жизни продолжают бороться медики.

В МВД рассказали, что стрелок был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Следствие будет изучать, не подвергался ли он психологическому давлению в коллективе.

Полный текст сообщения Жукова в фейсбуке:

"Очевидно, что одна очередь из 20 метров и первый экипаж уничтожен… Максимальный риск для жизни. Максимальный адреналин. Максимальный контроль. И... человечность, какой бы ни был стрелок. Никогда не сомневайтесь и поддержите свою патрульную полицию! Потому что этим ребятам как никогда нужна Ваша поддержка. Надеюсь, что государство также обратит внимание на риски и денежное обеспечение личного состава".