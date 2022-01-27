Максимальный риск, – обнародовали видео с бодикамер, как задерживали Рябчука
Источник:фейсбук-страница Евгения Жукова
В сети обнародовали видео с бодикамер правоохранителей, которые задерживали Рябчука. Он жестоко расстрелял нацгвардейцев на "Южмаше" в Днепре.
Соответствующие кадры показал в фейсбуке Евгений Жуков, начальник департамента патрульной полиции Нацполиции. Он подчеркнул, что патрульные полицейские фактически рисковали жизнью.
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В полиции показали видео задержания
Стрельца задержали утром 27 января на улице Крайней в Подгородном в пригороде Днепра. Правоохранители прибыли туда по вызову местных жителей. В ГБР говорят, что Рябчук сам попросил случайную женщину сообщить, где он находится.
Много расписывать не буду. Очевидно, что одна очередь с 20 метров и первый экипаж уничтожены… Максимальный риск для жизни. Максимальный адреналин,
– объяснил Жуков.
"Максимальный контроль. И человечность, каким бы ни был стрелок. Никогда не сомневайтесь и поддержите свою патрульную полицию! Потому что этим ребятам как никогда нужна ваша поддержка", – добавил правоохранитель.
Заметим, что многие в комментариях пишут, что Рябчук сдался сам. На это Жуков отреагировал неоднозначно. "Уважаемые, "сам сдался" – пишите на страницу ГБР. Там как раз создали клуб свидетелей", – ответил он.
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Подробности о трагедии в Днепре
- 20-летний нацгвардиец Артем Рябчук расстрелял 5 человек в ночь на 27 января. Трагедия произошла на территории завода "Южмаш". После этого парень скрылся.
- ГБР уже возбудило уголовное дело. По их информации, Рябчук во время выдачи оружия расстрелял охрану. Среди жертв – 4 военных и 1 гражданская.
- 5 человек получили ранения. В частности, 22-летняя военная потеряла более 3 литров крови. Нападающий выстрелил ей в колено, плечо и живот. При ее жизни продолжают бороться медики.
- В МВД рассказали, что стрелок был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Следствие будет изучать, не подвергался ли он психологическому давлению в коллективе.
Полный текст сообщения Жукова в фейсбуке:
"Очевидно, что одна очередь из 20 метров и первый экипаж уничтожен… Максимальный риск для жизни. Максимальный адреналин. Максимальный контроль. И... человечность, какой бы ни был стрелок. Никогда не сомневайтесь и поддержите свою патрульную полицию! Потому что этим ребятам как никогда нужна Ваша поддержка. Надеюсь, что государство также обратит внимание на риски и денежное обеспечение личного состава".