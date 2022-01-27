Максимальний ризик, – оприлюднили відео з бодікамер, як затримували Рябчука

У мережі оприлюднили відео з бодікамер правоохоронців, які затримували Артема Рябчука. Він жорстоко розстріляв нацгвардійців на "Південмаші" у Дніпрі.

Відповідні кадри показав у фейсбуці Євгеній Жуков, начальник департаменту патрульної поліції Нацполіції. Він наголосив, що патрульні поліцейські фактично ризикували життям.

Детальніше Артем Рябчук розстріляв нацгвардійців на "Південмаші": все, що відомо про трагедію

У поліції показали відео затримання

Стрільця затримали зранку 27 січня на вулиці Крайній у Підгородному, що у передмісті Дніпра. Правоохоронці прибули туди на виклик місцевих жителів. У ДБР кажуть, що Рябчук сам попросив випадкову жінку повідомити, де він перебуває.

Багато розписувати не буду. Очевидно, що одна черга з 20 метрів і перший екіпаж знищений… Максимальний ризик для життя. Максимальний адреналін,

– пояснив Жуков.

"Максимальний контроль. І людяність, яким би не був стрілець. Ніколи не сумнівайтесь та підтримайте свою патрульну поліцію! Бо наразі цим хлопцям та дівчатами як ніколи потрібна ваша підтримка", – додав правоохоронець.

Зауважимо, що чимало людей у коментарях пишуть, що Рябчук здався сам. На це Жуков відреагував неоднозначно. "Шановні, "сам здався" – пишіть на сторінку ДБР. Там якраз створили клуб свідків", – відповів він.

Як затримували Артема Рябчука: дивіться відео

Подробиці про трагедію у Дніпрі

20-річний нацгвардієць Артем Рябчук розстріляв 5 людей у ніч проти 27 січня. Трагедія сталася на території заводу "Південмаш". Після цього хлопець втік.

ДБР вже відкрило кримінальну справу. За їхньою інформацією, Рябчук під час видачі зброї розстріляв варту. Серед жертв – 4 військових та 1 цивільна.

5 людей зазнали поранень. Зокрема, 22-річна військова втратила понад 3 літри крові. Нападник вистрелив їй у коліно, плече та живіт. За її життя продовжують боротися медики.

У МВС розповіли, що стрілець був призовником строкової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Слідство вивчатиме, чи не піддавався він психологічному тиску в колективі.

Повний текст допису Жукова у фейсбуці:

"Очевидно, що одна черга з 20 метрів і перший экіпаж знищений… Максимальний ризик для життя. Максимальний адреналін. Максимальний контроль. І... людяність, який би не був стрілець. Ніколи не сумнівайтесь і підтримайте свою патрульну поліцію! Бо наразі цим хлопцям та дівчатами як ніколи потрібна Ваша підтримка. Сподіваюсь, що і держава також зверне увагу на ризики і грошове забезпечення особового складу".