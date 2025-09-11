Малюк начал эту работу раньше других, – эксперт об успехах СБУ по поражению врага дронами

Недавно обнародовали рейтинг подразделений Сил беспилотных систем по количеству поражений техники и живой силы противника, и ЦСО "А" СБУ занимает там одну из ведущих позиций. Такие результаты – показатель того, что благодаря инициативе главы СБУ Василия Малюка и системному развитию направления БпЛА служба демонстрирует эффективность работы на фронте.

Как сообщает 24 Канал, такое мнение высказал политолог Алексей Курпас. Он отметил, что служба непрерывно совершенствует техническое оснащение дронов.

Смотрите также Военный эксперт: СБУ ударами по России усиливает переговорную позицию Украины

Что является ключевым приоритетом для главы СБУ?

По словам Курпаса, в современной войне БпЛА являются одними из ключевых факторов победы.

СБУ постоянно на шаг впереди врага. В "войне дронов" тоже. Малюк начал эту работу раньше других. Уже с момента назначения в июле 2022 года сделал развитие дронов одним из ключевых для службы. Подразделения на линии фронта, как мне известно, – ключевой приоритет для главы СБУ,

– рассказал политолог.

Эксперт отметил, что Малюк не только сам следит за обеспечением таких подразделений, но и лично бывает на передовой.

Как СБУ удается быть одной из самых результативных структур?

По мнению Курпаса, важно, чтобы другие структуры переняли и активно внедряли подходы СБУ в этом вопросе.

Подразделение СБУ уже ликвидировало количество врагов в сотни раз больше, чем собственная численность! Уничтожили техники на сотни миллионов долларов. Эта эффективность поражает,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что недавно стало известно, что на счету СБУ – 2100 подбитых танков врага. Таким образом, каждый пятый так, который поразили Силы обороны, – это именно работа воинов службы.

"Когда сегодня кто-то в глубоком тылу позволяет себе системные нападки на службу, можем не сомневаться, что этот человек работает на Кремль. Сознательно или нет – вопрос открытый", – подчеркнул Курпас.

Он добавил, что сегодня СБУ является одной из самых результативных структур, уничтожающей врагов Украины как на передовой, так и в глубоком тылу.

Россия бросает огромные силы на дискредитацию подчиненных Малюка. Но результат, как говорится, на табло. Точнее, в рейтинге уничтожения россиян,

– резюмировал эксперт.

Напомним, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди обнародовал рейтинг подразделений Сил обороны, составленный на основе их достижений в уничтожении врага в августе. По количеству поражений российской техники и живой силы с помощью БпЛА ЦСО "А" СБУ заняла в этом перечне второе место.