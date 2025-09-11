Малюк почав цю роботу раніше за інших, – експерт про успіхи СБУ з ураження ворога дронами

Нещодавно оприлюднили рейтинг підрозділів Сил безпілотних систем за кількістю уражень техніки та живої сили противника, і ЦСО "А" СБУ займає там одну з провідних позицій. Такі результати – показник того, що завдяки ініціативі голови СБУ Василя Малюка та системному розвитку напрямку БпЛА служба демонструє ефективність роботи на фронті.

Як повідомляє 24 Канал, таку думку висловив політолог Олексій Курпас. Він наголосив, що служба безперервно вдосконалює технічне оснащення дронів.

Що є ключовим пріоритетом для голови СБУ?

За словами Курпаса, у сучасній війні БпЛА є одним із ключових чинників перемоги.

СБУ постійно на крок попереду ворога. У "війні дронів" теж. Малюк почав цю роботу раніше за інших. Вже з моменту призначення у липні 2022 року зробив розвиток дронів одним із ключових для служби. Підрозділи на лінії фронту, як мені відомо, – ключовий пріоритет для голови СБУ,

– розповів політолог.

Експерт зауважив, що Малюк не лише сам слідкує за забезпеченням таких підрозділів, але й особисто буває на передовій.

Як СБУ вдається бути однією з найрезультативніших структур?

На думку Курпаса, важливо, аби інші структури перейняли та активно впроваджували підходи СБУ у цьому питанні.

Підрозділ СБУ вже ліквідував кількість ворогів у сотні разів більшу, ніж власна чисельність! Знищили техніки на сотні мільйонів доларів. Ця ефективність вражає,

– наголосив політолог.

Він додав, що нещодавно стало відомо, що на рахунку СБУ – 2100 підбитих танків ворога. Таким чином, кожен п'ятий так, який уразили Сили оборони, – це саме робота воїнів служби.

"Коли сьогодні хтось у глибокому тилу дозволяє собі системні нападки на службу, можемо не сумніватись, що ця людина працює на Кремль. Свідомо чи ні – питання відкрите", – наголосив Курпас.

Він додав, що сьогодні СБУ є однією з найрезультативніших структур, що знищує ворогів України як на передовій, так і в глибокому тилу.

Росія кидає величезні сили на дискредитацію підлеглих Малюка. Але результат, як то кажуть, на табло. Точніше, у рейтингу знищення росіян,

– резюмував експерт.

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді оприлюднив рейтинг підрозділів Сил оборони, складений на основі їхніх досягнень у знищенні ворога у серпні. За кількістю уражень російської техніки та живої сили за допомогою БпЛА ЦСО "А" СБУ посіла у цьому переліку друге місце.