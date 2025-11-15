Укр Рус
15 ноября, 20:53
Маневрирует как F-4 1950-х годов: иранские военные смеются над российским истребителем Су-57

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Иранские милитарные медиа критикуют российские истребители Су-57, сравнивая их с F-4 1950-х годов.
  • Иранские военные в видео насмехаются над маневренностью Су-57, называя его подобным F-4 Phantom II.

Иранское милитарное медиа пишет о низком качестве российских истребителей Су-57. Иранские пилоты шутили, что новейший истребитель России не лучше F-4 1950-х годов.

Это жесткий троллинг он прямых союзников России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на InformNapalm.

Как иранские военные смеялись над Су-57?

Иранское милитарное медиа обнародовало видео демонстративного полета российского многоцелевого истребителя 5-го поколения Су-57. На фоне слышны комментарии иранских военных.

Черт, он маневрирует как F-4! 
– смеясь сказал один из них.

Речь идет об истребителе F-4 Phantom II 1950-х годов. Он был тяжелый и плохо умел маневрировать.

"Это очень жесткий троллинг от прямых союзников России - иранских военных, что публично распространяет иранское милитарное медиа", – отметили в InformNapalm.

В России недавно разбился истребитель и вертолет

  • В Карелии разбился истребитель Су-30, погибли 2 члена экипажа. Самолет упал в лесу вблизи Петрозаводска, минобороны России подтвердило аварию.

  • В Дагестане разбился вертолет Ка-226, погибли 4 человека, которые были работниками Кизлярского электромеханического завода. Он находится под санкциями, ведь поставляет оборудование для российской боевой авиации.