Маневрирует как F-4 1950-х годов: иранские военные смеются над российским истребителем Су-57
- Иранские милитарные медиа критикуют российские истребители Су-57, сравнивая их с F-4 1950-х годов.
- Иранские военные в видео насмехаются над маневренностью Су-57, называя его подобным F-4 Phantom II.
Иранское милитарное медиа пишет о низком качестве российских истребителей Су-57. Иранские пилоты шутили, что новейший истребитель России не лучше F-4 1950-х годов.
Это жесткий троллинг он прямых союзников России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на InformNapalm.
Как иранские военные смеялись над Су-57?
Иранское милитарное медиа обнародовало видео демонстративного полета российского многоцелевого истребителя 5-го поколения Су-57. На фоне слышны комментарии иранских военных.
Черт, он маневрирует как F-4!
– смеясь сказал один из них.
Речь идет об истребителе F-4 Phantom II 1950-х годов. Он был тяжелый и плохо умел маневрировать.
"Это очень жесткий троллинг от прямых союзников России - иранских военных, что публично распространяет иранское милитарное медиа", – отметили в InformNapalm.
В России недавно разбился истребитель и вертолет
В Карелии разбился истребитель Су-30, погибли 2 члена экипажа. Самолет упал в лесу вблизи Петрозаводска, минобороны России подтвердило аварию.
В Дагестане разбился вертолет Ка-226, погибли 4 человека, которые были работниками Кизлярского электромеханического завода. Он находится под санкциями, ведь поставляет оборудование для российской боевой авиации.