Маневрирует как F-4 1950-х годов: иранские военные смеются над российским истребителем Су-57

Иранское милитарное медиа пишет о низком качестве российских истребителей Су-57. Иранские пилоты шутили, что новейший истребитель России не лучше F-4 1950-х годов.

Это жесткий троллинг он прямых союзников России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на InformNapalm.

Как иранские военные смеялись над Су-57?

Иранское милитарное медиа обнародовало видео демонстративного полета российского многоцелевого истребителя 5-го поколения Су-57. На фоне слышны комментарии иранских военных.

Черт, он маневрирует как F-4!

– смеясь сказал один из них.

Речь идет об истребителе F-4 Phantom II 1950-х годов. Он был тяжелый и плохо умел маневрировать.

"Это очень жесткий троллинг от прямых союзников России - иранских военных, что публично распространяет иранское милитарное медиа", – отметили в InformNapalm.

