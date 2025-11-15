Укр Рус
24 Канал Новини світу Маневрує як F-4 1950-х років: іранські військові глузують з російського винищувача Су-57
15 листопада, 20:53
2

Маневрує як F-4 1950-х років: іранські військові глузують з російського винищувача Су-57

Сергій Попович
Основні тези
  • Іранські мілітарні медіа критикують російські винищувачі Су-57, порівнюючи їх з F-4 1950-х років.
  • Іранські військові у відео глузують з маневреності Су-57, називаючи його подібним до F-4 Phantom II.

Іранське мілітарне медіа пише про низьку якість російських винищувачів Су-57. Іранські пілоти жартували, що новітній винищувач Росії не краще F-4 1950-х років.

Це жорсткий тролінг він прямих союзників Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на InformNapalm.

Дивіться також Україна фіналізує історичну угоду з Францією щодо авіації, – Зеленський 

Як іранські військові глузували з Су-57?

Іранське мілітарне медіа оприлюднило відео демонстративного польоту російського багатоцільового винищувача 5-го покоління Су-57. На тлі чути коментарі іранських військових.

Чорт, він маневрує як F-4! 
– сміючись сказав один з них.

Йдеться про винищувач F-4 Phantom II 1950-х років. Він був важкий і погано вмів маневрувати.

"Це дуже жорсткий тролінг від прямих союзників Росії - іранських військових, що публічно поширює іранське мілітарне медіа", – зауважили в InformNapalm.

У Росії нещодавно розбився винищувач і гвинтокрил

  • У Карелії розбився винищувач Су-30, загинули 2 члени екіпажу. Літак впав у лісі поблизу Петрозаводська, міноборони Росії підтвердило аварію.

  • У Дагестані розбився гелікоптер Ка-226, загинули 4 особи, які були працівниками Кізлярського електромеханічного заводу. Він перебуває під санкціями, адже постачає обладнання для російської бойової авіації.