Маневрує як F-4 1950-х років: іранські військові глузують з російського винищувача Су-57
- Іранські мілітарні медіа критикують російські винищувачі Су-57, порівнюючи їх з F-4 1950-х років.
- Іранські військові у відео глузують з маневреності Су-57, називаючи його подібним до F-4 Phantom II.
Іранське мілітарне медіа пише про низьку якість російських винищувачів Су-57. Іранські пілоти жартували, що новітній винищувач Росії не краще F-4 1950-х років.
Це жорсткий тролінг він прямих союзників Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на InformNapalm.
Як іранські військові глузували з Су-57?
Іранське мілітарне медіа оприлюднило відео демонстративного польоту російського багатоцільового винищувача 5-го покоління Су-57. На тлі чути коментарі іранських військових.
Чорт, він маневрує як F-4!
– сміючись сказав один з них.
Йдеться про винищувач F-4 Phantom II 1950-х років. Він був важкий і погано вмів маневрувати.
"Це дуже жорсткий тролінг від прямих союзників Росії - іранських військових, що публічно поширює іранське мілітарне медіа", – зауважили в InformNapalm.
У Росії нещодавно розбився винищувач і гвинтокрил
У Карелії розбився винищувач Су-30, загинули 2 члени екіпажу. Літак впав у лісі поблизу Петрозаводська, міноборони Росії підтвердило аварію.
У Дагестані розбився гелікоптер Ка-226, загинули 4 особи, які були працівниками Кізлярського електромеханічного заводу. Він перебуває під санкціями, адже постачає обладнання для російської бойової авіації.