Валентин Манько – глава управления штурмовых войск ВСУ – в социальных сетях публиковал видео под российские песни. Эти ролики военный снимал после начала полномасштабной войны.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост бывшего начальника штаба "Азова" Богдана Кротевича. Именно он обратил внимание на ряд видео на страницах Манько.

Правда ли, что Манько снимал видео под российские песни?

Кандидатуру Валентина Манько решили выдвинуть на должность главы Штурмовых войск ВСУ. Однако Кротевич пишет, что военный, несмотря на неприязнь украинского народа ко всему российскому, снимал видео под российскую песню группы "Пневмослон". Также в одном из видео военный использовал так называемую "маску" в ТикТоке, связанную с российским сериалом "Слово пацана", где также звучала песня на языке врага.

Советую подписаться на страницы командующего штурмовыми войсками. Александр Станиславович (Сырский – 24 Канал), действительно, хорошее кадровое решение, стало все ясно,

– отметил Кротевич.

Отметим, что видео Валентин Манько опубликовал в 2023 и 2024 годах.

Когда вышел сериал "Слово пацана" – 2023 году – Минкульт призвал блогеров не распространять эту киноленту в сети.

Сообщение Кротевича показало, что Манько не выбирал, под какие песни публиковать видео. Из-за этого на странице пользователи возмущались просто в комментариях. Сам Валентин Манько официально это не комментировал.

