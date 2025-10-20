"Слово пацана" и русские песни: контент главы управления штурмовых войск вызвал возмущение
- Валентин Манько, глава управления штурмовых войск ВСУ, публиковал в соцсетях видео с российскими песнями после начала войны.
- Бывший начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич обратил внимание на эти видео.
Валентин Манько – глава управления штурмовых войск ВСУ – в социальных сетях публиковал видео под российские песни. Эти ролики военный снимал после начала полномасштабной войны.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост бывшего начальника штаба "Азова" Богдана Кротевича. Именно он обратил внимание на ряд видео на страницах Манько.
Правда ли, что Манько снимал видео под российские песни?
Кандидатуру Валентина Манько решили выдвинуть на должность главы Штурмовых войск ВСУ. Однако Кротевич пишет, что военный, несмотря на неприязнь украинского народа ко всему российскому, снимал видео под российскую песню группы "Пневмослон". Также в одном из видео военный использовал так называемую "маску" в ТикТоке, связанную с российским сериалом "Слово пацана", где также звучала песня на языке врага.
Советую подписаться на страницы командующего штурмовыми войсками. Александр Станиславович (Сырский – 24 Канал), действительно, хорошее кадровое решение, стало все ясно,
– отметил Кротевич.
Отметим, что видео Валентин Манько опубликовал в 2023 и 2024 годах.
Когда вышел сериал "Слово пацана" – 2023 году – Минкульт призвал блогеров не распространять эту киноленту в сети.
Сообщение Кротевича показало, что Манько не выбирал, под какие песни публиковать видео. Из-за этого на странице пользователи возмущались просто в комментариях. Сам Валентин Манько официально это не комментировал.
Манько снимал видео под российские песни: смотрите видео
Что известно о назначении Валентина Манько на должность командующего управлением штурмовых войск ВСУ?
По приказу Владимира Зеленского, в Украине создали новый род войск – отдельные штурмовые полки. Всего сейчас их пять, военные ОШП выполняют задачи в горячих точках, часто останавливают вражеские прорывы и восстанавливают позиции.
Александр Сырский назначил начальником управления штурмовых войск Валентина Манько – АТОвца, командира 33 штурмового полка.
Валентин Манько в 2014 году организовал добровольческое подразделение, вошедшее в "Правый сектор". За свое мужество, героизм и преданность государству он получил звание Героя Украины в 2024 году.
Валентин Манько воевал и во время полномасштабной войны. Вместе с собратьями он защищал Киевскую область, Гуляйполе, Мариуполь, Орехов, Энергодар, Лисичанск, Бахмут, а также Купянский, Новоселквський и Кураховский направления.