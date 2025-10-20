Валентин Манько – очільник управління штурмових військ ЗСУ – в соціальних мережах публікував відео під російські пісні. Ці ролики військовий знімав після початку повномасштабної війни.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пост колишнього начальника штабу "Азова" Богдана Кротевича. Саме він звернув увагу на низку відео на сторінках Манька.

Чи правда, що Манько знімав відео під російські пісні?

Кандидатуру Валентина Манька вирішили висунути на посаду очільника Штурмових військ ЗСУ. Однак Кротевич пише, що військовий, попри неприязнь українського народу до всього російського, знімав відео під російську пісню гурту "Пневмослон". Також в одному з відео військовий використав так звану "маску" в ТікТоці, пов'язану з російським серіалом "Слово пацана", де також лунала пісня мовою ворога.

Раджу підписатись на сторінки командувача штурмових військ. Олександр Станіславович (Сирський – 24 Канал), дійсно, гарне кадрове рішення, стало все ясно,

– зауважив Кротевич.

Зазначимо, що відео Валентин Манько опублікував у 2023 і 2024 роках.

Коли вийшов серіал "Слово пацана" – 2023 році – Мінкульт закликав блогерів не поширювати цю кінострічку в мережі.

Допис Кротевича показав, що Манько не обирав, під які пісні публікувати відео. Через це на сторінці користувачі обурювалися просто в коментарях. Сам Валентин Манько офіційно це не коментував.

Манько знімав відео під російські пісні: дивіться відео

Що відомо про призначення Валентина Манька на посаду командувача управління штурмових військ ЗСУ?