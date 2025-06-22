"Не узнает родных": СМИ рассказали о состоянии Марии Ковальчук, на которую совершили нападение в Дубае
- Украинская модель Мария Ковальчук, которую нашли с серьезными травмами в Дубае, начала говорить, но пока не может подробно рассказать, что с ней произошло.
- По словам подруги девушки, Мария имеет серьезные проблемы с памятью и почти не узнает родных.
Украинская модель Мария Ковальчук, которую в марте этого года нашли в Дубае с серьезными травмами, до сих пор находится в больнице. По словам матери девушка, она уже начала говорить.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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В каком состоянии сейчас Мария Ковальчук
В комментарии СМИ мать Марии Ковальчук рассказала, что девушка постепенно начинает коммуницировать с окружением. В то же время говорить о полном восстановлении после нападения пока рано.
Сейчас мы находимся в больнице. Маша уже начала говорить, но пока не может подробно рассказать, что с ней произошло. Мне известны имена и фамилии виновных, они уже есть в списке у прокурора,
– сказала женщина.
О состоянии Марии Ковальчук рассказала также подруга модели. По ее словам, девушка пока почти не может передвигаться, а также имеет серьезные проблемы с памятью, поскольку не узнает родных.
Напомним, Мария Ковальчук прибыла в Объединенные Арабские Эмираты в декабре 2024 года. Однако в марте 2025 ее подруга Ангелина Дорошенкова заявила о внезапном исчезновении модели. Через 10 дней ее нашли с многочисленными травмами в одной из больниц, при этом у девушки не было ни документов, ни мобильного телефона.
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