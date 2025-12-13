Первым заместителем генпрокурора стала Мария Вдовиченко, родственники которой сбежали в Россию, – СМИ
- Мария Вдовиченко стала первым заместителем генерального прокурора Украины, хотя ее родственники имеют российское гражданство и работают на врага.
- ЦПК сообщил, что родственники Вдовиченко получили российское гражданство после оккупации Крыма, работают в России, производство против них открыли только в 2025 году.
Мария Вдовиченко в четверг, 11 декабря, стала первым заместителем генерального прокурора Украины. Интересно. что ее отец и братья добровольно получили российское гражданство после оккупации Крыма в 2014 году.
Сейчас они работают в пользу врага. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ZN.UA и Центр противодействия коррупции.
Что известно о назначении Вдовиченко?
Хотя официальных сообщений о назначении Марии Вдовиченко первым заместителем генерального прокурора обнародовано не было, однако по состоянию на 12 декабря на сайте ОГП уже значится на соответствующей должности.
В то же время Алексей Хоменко, который занимал должность первого заместителя председателя ОГП с 2023 года и временно исполнял обязанности генерального прокурора, теперь стал заместителем генерального прокурора.
Отмечается, что на должность в ОГП она была назначена еще в июне. До этого она с мая 2023 года была первым заместителем председателя Киевской городской прокуратуры и по сути исполняла обязанности руководителя.
В период с сентября 2020 года по май 2023 года была заместителем прокурора Киева Олега Кипера и его близкой соратницей. И Вдовиченко и Кипер считаются людьми из орбиты уже бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, внештатным советником которого Кипер был некоторое время,
– говорится в материале.
Согласно обнародованной информации, Андрей Ермак лоббировал назначение Кипера генпрокурором, однако все же вышеупомянутую должность получил Руслан Кравченко, а люди бывшего руководителя ОП стали его заместителями.
Где сейчас ее семья?
По данным ЦПК, после оккупации Крыма родственники Марии Вдовиченко получили российское гражданство, а ее брат Александр Левандовский перешел на службу в российскую прокуратуру, где сейчас работает в Уфе.
Ранее он работал в прокуратуре Феодосийского гарнизона ВМС Украины, а до 2013 года дослужился до должности заместителя Феодосийского военного прокурора Украины и даже получил квартиру в 2014 году.
Изменение гражданства Левандовского означало нарушение присяги Украине, однако производство в Офисе генерального прокурора почему-то открыли только в 2025 году, это произошло именно после заявления Центра противодействия коррупции.
Отец Марии Вдовиченко в ее декларации указан гражданином Украины, но он имеет и российский паспорт, полученный в мае 2014 года, и ведет бизнес в оккупированном Крыму, платя налоги в бюджет России.
Старший брат Владимир Левандовский после проживания в Крыму также получил российский паспорт в 2014 году, но сейчас он не действителен, а с декабря того же года занял должность военного комиссара в Харькове.
Российское гражданство имеет и сводный брат Марии Вдовиченко Станислав Роменский, у которого она арендовала квартиру в одном из самых дорогих ЖК Киева Busov Hill, которую тот купил в январе 2022 года.
Что этому предшествовало?
В июне Совет прокуроров рекомендовал для назначения 3 заместителей Генерального прокурора. Кроме Марии Вдовиченко, речь шла также о Максиме Крыме и Андрее Лещенко. Руслан Кравченко согласовал это.
Интересно, еще в январе Вдовиченко подписала подозрение мэру Ирпеня Александру Маркушину по делу о незаконном пересечении госграницы, хотя не имела права подписывать это, потому что тебе занимала должность исполняющего обязанности прокурора Киева.