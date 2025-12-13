Сейчас они работают в пользу врага. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ZN.UA и Центр противодействия коррупции.

Что известно о назначении Вдовиченко?

Хотя официальных сообщений о назначении Марии Вдовиченко первым заместителем генерального прокурора обнародовано не было, однако по состоянию на 12 декабря на сайте ОГП уже значится на соответствующей должности.

В то же время Алексей Хоменко, который занимал должность первого заместителя председателя ОГП с 2023 года и временно исполнял обязанности генерального прокурора, теперь стал заместителем генерального прокурора.

Отмечается, что на должность в ОГП она была назначена еще в июне. До этого она с мая 2023 года была первым заместителем председателя Киевской городской прокуратуры и по сути исполняла обязанности руководителя.

В период с сентября 2020 года по май 2023 года была заместителем прокурора Киева Олега Кипера и его близкой соратницей. И Вдовиченко и Кипер считаются людьми из орбиты уже бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, внештатным советником которого Кипер был некоторое время,

– говорится в материале.

Согласно обнародованной информации, Андрей Ермак лоббировал назначение Кипера генпрокурором, однако все же вышеупомянутую должность получил Руслан Кравченко, а люди бывшего руководителя ОП стали его заместителями.

Где сейчас ее семья?

По данным ЦПК, после оккупации Крыма родственники Марии Вдовиченко получили российское гражданство, а ее брат Александр Левандовский перешел на службу в российскую прокуратуру, где сейчас работает в Уфе.

Ранее он работал в прокуратуре Феодосийского гарнизона ВМС Украины, а до 2013 года дослужился до должности заместителя Феодосийского военного прокурора Украины и даже получил квартиру в 2014 году.

Изменение гражданства Левандовского означало нарушение присяги Украине, однако производство в Офисе генерального прокурора почему-то открыли только в 2025 году, это произошло именно после заявления Центра противодействия коррупции.

Отец Марии Вдовиченко в ее декларации указан гражданином Украины, но он имеет и российский паспорт, полученный в мае 2014 года, и ведет бизнес в оккупированном Крыму, платя налоги в бюджет России.

Старший брат Владимир Левандовский после проживания в Крыму также получил российский паспорт в 2014 году, но сейчас он не действителен, а с декабря того же года занял должность военного комиссара в Харькове.

Российское гражданство имеет и сводный брат Марии Вдовиченко Станислав Роменский, у которого она арендовала квартиру в одном из самых дорогих ЖК Киева Busov Hill, которую тот купил в январе 2022 года.

Что этому предшествовало?