Наразі вони працюють на користь ворога. Про це повідомляє 24 Канал з посилання на ZN.UA та Центр протидії корупції.

Що відомо про призначення Вдовиченко?

Хоч офіційних повідомлень про призначення Марії Вдовиченко першою заступницею генерального прокурора оприлюднено не було, проте станом на 12 грудня на сайті ОГП вже значиться на відповідній посаді.

Водночас Олексій Хоменко, який обіймав посаду першого заступника голови ОГП з 2023 року та тимчасово виконував обов’язки генерального прокурора, тепер став заступником генерального прокурора.

Зазначається, що на посаду в ОГП вона була призначена ще в червні. До цього вона з травня 2023 року була першою заступницею голови Київської міської прокуратури й по суті виконувала обов’язки керівника.

У період з вересня 2020 року по травень 2023 року була заступницею прокурора Києва Олега Кіпера та його близькою соратницею. І Вдовиченко, і Кіпер вважаються людьми з орбіти уже колишнього голови Офісу президента України Андрія Єрмака, позаштатним радником якого Кіпер був певний час,

Згідно з оприлюдненою інформацією, Андрій Єрмак лобіював призначення Кіпера генпрокурором, однак все ж вищезгадану посаду отримав Руслан Кравченко, а люди колишнього керівника ОП стали його заступниками.

Де зараз її родина?

За даними ЦПК, після окупації Криму родичі Марії Вдовиченко отримали російське громадянство, а її брат Олександр Левандовський перейшов на службу до російської прокуратури, де нині працює в Уфі.

Раніше він працював у прокуратурі Феодосійського гарнізону ВМС України, а до 2013 року дослужився до посади заступника Феодосійського військового прокурора України й навіть отримав квартиру у 2014 році.

Зміна громадянства Левандовського означала порушення присяги Україні, однак провадження в Офісі генерального прокурора чомусь відкрили лише у 2025 році, це сталося саме після заяви Центру протидії корупції.

Батька Марії Вдовиченко в її декларації зазначено громадянином України, але він має й російський паспорт, отриманий у травні 2014 року, та веде бізнес в окупованому Криму, сплачуючи податки до бюджету Росії.

Старший брат Володимир Левандовський після проживання в Криму також отримав російський паспорт у 2014 році, але зараз він не дійсний, а з грудня того ж року обійняв посаду військового комісара в Харкові.

Російське громадянство має і зведений брат Марії Вдовиченко Станіслав Роменський, у якого вона орендувала квартиру в одному із найдорожчих ЖК Києва Busov Hill, яку той купив в січні 2022 року.

Що цього передувало?