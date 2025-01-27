Про це інформує 24 Канал з посиланням на УНІАН. Адвокати, які взялися за захист Маркушина, пояснюють, що підозру міському голові має право підписувати виключно Генеральний прокурор, його заступник або керівник обласної прокуратури, але у цьому випадку її підписала в.о. прокурора Києва, що є порушенням норм Кримінального процесуального кодексу України.

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"На ознаки політичного переслідування вказує той факт, що підозру Олександру Маркушину підписав не прокурор Київської області Максим Крим, а виконувачка обов'язків Київської міської прокуратури Марія Вдовиченко. За законом про прокуратуру Київська міська прокуратура прирівняна до обласної, однак кримінальний процесуальний закон не дає права пані Вдовиченко підписувати підозру очільнику Ірпеня. Пункт 1 частини 1 статті 481 Кримінального процесуального кодексу України чітко та недвозначно вказує, що керівник обласної прокуратури повідомляє про підозру меру "в межах своїх повноважень". Київська міська прокуратура та її очільниця не мають жодних повноважень до мера Ірпеня – це зона відповідальності Київської обласної прокуратури. Тому по факту Олександр Маркушин не має зараз статусу підозрюваного", – заявили в юридичній компанії "Міллер".

Адвокати також зазначили, що, зі слів Маркушина, справа проти нього є "замовною" і у такий спосіб відомий забудовник та колишній міський голова Ірпеня Володимир Карплюк намагається відсторонити нинішнього мера від посади напередодні критично важливої сесії, на якій депутати мають розглянути питання скасування оренди землі під незаконним будівництвом житлового комплексу River Port та надання реєстрації незаконному ринку на заплаві, до яких має відношення пан Карплюк.

За цікавим збігом обставин, ДБР та прокуратура вказують, що Володимир Карплюк є свідком у цій справі, який надав докази "злочину" Олександра Маркушина,

– повідомили юристи.

Нагадаємо, що слідча суддя Печерського районного суду Києва Світлана Гречана відправила Маркушина в СІЗО із заставою у 30 мільйонів гривень. До цього Маркушин публічно заявив, що справа проти нього є політичним замовленням в інтересах бізнесмена й політичного опонента Володимира Карплюка.