В Мариуполе 8-летний мальчик взорвался на мини: оккупанты призывают ходить на пляже

Российские военные полностью уничтожили Мариуполя, после чего пытаются восстановить "мирную" жизнь в городе. Оккупационные власти призывают местных жителей ходить на пляжи, однако недавно возле Азовского моря погибли два человека.

Трагедия не остановила циничных оккупантов

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что законно избранные мариупольские власти получили подтвержденную информацию о трагическом инциденте, произошедшем 3 июня.

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Сообщается, что на пляже "Песчаный", который рядом с Мариупольским портом, погибли два человека из-за взрыва мины. Один из погибших – 8-летний мальчик.

Российские военные для пропагандистов демонстрировали, как разминируют пляж. После этого так называемый "глава администрации Мариуполя" Константин Иващенко цинично заявил, что пляжи разминированы и открыты для посещения.

Несмотря на трагическую гибель двух человек, как сказал Андрющенко, оккупационные власти Мариуполя вместе с пропагандистами призывают людей ходить на пляжи.

Какая ситуация в Мариуполе

Вооруженные силы России почти три месяца уничтожали Мариуполь всеми возможными видами вооружения. В результате российских обстрелов в Мариуполе погибли по меньшей мере 22 тысячи человек.

До сих пор в Мариуполе, где гуманитарная катастрофа, остается более 100 тысяч местных жителей. У людей долгое время не было воды, света, газа и связи.

Более двух месяцев мирные люди и украинские военные скрывались от обстрелов на "Азовстали". В начале мая удалось эвакуировать мирных людей, после чего увезли наших защитников и защитниц. Теперь украинских воинов, которым приказали прекратить оборону Мариуполя, должны обменять на российских пленных.

25 мая Петр Андрющенко информировал, что Россия начала раздавать свои паспорта в Мариуполе . За незаконным изменением гражданства стоят пророссийские боевики с оккупированных территорий Донбасса.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что российские военные занялись заключением украинских мужчин и волонтеров . Оккупанты восстановили в городе смертную казнь и продолжают убивать местных жителей.

Кроме того, оккупационные власти решили отменить каникулы для школьников и продлили учебный процесс до 1 сентября. Захватчики хотят перевести украинских детей на российскую программу.

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