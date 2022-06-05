У Маріуполі 8-річний хлопчик підірвався на міні: окупанти закликають ходити на пляжі

Російські військові вщент знищили Маріуполя, після чого намагаються відновити "мирне" життя у місті. Окупаційна влада закликає місцевих жителів ходити на пляжі, однак нещодавно біля Азовського моря загинуло двоє людей.

Трагедія не зупинила цинічних окупантів

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що законно обрана маріупольська влада отримала підтверджену інформацію щодо трагічного інциденту, який стався 3 червня.

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Повідомляється, що на пляжі "Піщаний", який поряд з Маріупольським портом, загинуло двоє людей через вибух міни. Один із загиблих – 8-річний хлопчик.

Російські військові для пропагандистів демонстрували, як розміновують пляж. Після цього так званий "голова адміністрації Маріуполя" Костянтин Іващенко цинічно заявив, що пляжі розміновано й відкрито до відвідування.

Попри трагічну загибель двох людей, як сказав Андрющенко, окупаційна влада Маріуполя разом з пропагандистами закликає людей ходити на пляжі.

Яка ситуація у Маріуполі

Збройні сили Росії упродовж майже трьох місяців знищували Маріуполь всіма можливими видами озброєння. Унаслідок російських обстрілів у Маріуполі загинуло щонайменше 22 тисячі людей.

Досі у Маріуполі, в якому гуманітарна катастрофа, залишається понад 100 тисяч місцевих жителів. У людей тривалий час не було води, світла, газу та зв'язку.

Понад 2 місяці мирні люди та українські військові переховувалися від обстрілів на "Азовсталі". На початку травня вдалося евакуювати мирних людей, після чого вивезли наших захисників та захисниць. Тепер українських воїнів, яким віддали наказ припинити оборону Маріуполя, мають обміняти на російських полонених.

25 травня Петро Андрющенко інформував, що Росія розпочала роздавати свої паспорти в Маріуполі. За незаконною зміною громадянства стоять проросійські бойовики з окупованих територій Донеччини.

Мер Маріуполя Вадим Бойченк розповів, що російські військові зайнялися ув'язненням українських чоловіків і волонтерів. Окупанти відновили у місті смертну кару та продовжують вбивати місцевих.

Окрім того, окупаційна влада вирішила скасувати канікули для школярів і продовжила навчальний процес до 1 вересня. Загарбники хочуть перевести українських дітей на російську програму.

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