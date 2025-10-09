Политический скандал разгорелся вокруг нардепа Марьяны Безуглой. Она распространила видео, в котором пыталась "достучаться" до заседания комитета по нацбезопасности. В Верховной Раде отреагировали на такие действия Безуглой.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на слова народного депутата Федора Вениславского.

Что известно о скандале в Верховной Раде?

Накануне, 8 октября, Марьяна Безуглая в течение двух часов безрезультатно пыталась попасть на закрытое заседание комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, где присутствовал председатель СБУ Василий Малюк.

Нардеп обнародовала видеообращение, записанное у дверей комитета, в котором заявила, что ее и еще трех народных депутатов, трое из которых являются членами комитета, физически не допустили к участию в заседании.

Видео Марьяны Безуглой у входа на заседание комитета

Комитетчики по нацбезопасности, обороны и разведки сегодня закрылись в кабинете изнутри, чтобы физически не пустить меня на заседание,

– отметила Безуглая, добавив, что вместе с коллегами ждала под дверью два часа.

Инцидент получил огласку во время пленарного заседания Верховной Рады в четверг, 9 октября. Тогда народный депутат Федор Вениславский, комментируя ситуацию, иронично заметил, что одна из депутаток "два часа непрерывно стучала в дверь различными частями тела".

Он обратился к спикеру парламента Руслану Стефанчуку с шутливой просьбой поручить комитету по вопросам здоровья нации разработать рекомендации для аппарата Рады по реагированию на подобные "экстренные ситуации", которые, по его словам, могут угрожать безопасности депутатов.

В то же время председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в ответ отметил, что подобный случай является беспрецедентным для украинского парламента.

Позже Марьяна Безуглая прокомментировала ситуацию, обвинив организаторов заседания в нарушении прав народных депутатов.

Она заявила, что главу СБУ фактически удерживали в изолированном кабинете, препятствуя доступу четырем народным депутатам, трое из которых являются членами комитета по вопросам национальной безопасности. Безуглая назвала это грубым нарушением прав парламентариев.

Чем известна Марьяна Безуглая?