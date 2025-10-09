"Стукала у двері різними частинами тіла": Безугла намагалася потрапити на засідання з нацбезпеки
- Мар'яна Безугла заявила, що її не допустили на засідання комітету з питань національної безпеки, де був присутній голова СБУ.
- Інцидент викликав дискусії та бурхливі реакції у Верховній Раді.
Політичний скандал розгорівся навколо нардепки Мар'яни Безуглої. Вона поширила відео, в якому намагалася "достукатися" до засідання комітету з нацбезпеки. У Верховній Раді відреагували на такі дії Безуглої.
Що відомо про скандал у Верховній Раді?
Напередодні, 8 жовтня, Мар'яна Безугла протягом двох годин безрезультатно намагалася потрапити на закрите засідання комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, де був присутній голова СБУ Василь Малюк.
Нардепка оприлюднила відеозвернення, записане біля дверей комітету, в якому заявила, що її та ще трьох народних депутатів, троє з яких є членами комітету, фізично не допустили до участі в засіданні.
Комітетчики з нацбезпеки, оборони та розвідки сьогодні закрилися в кабінеті зсередини, щоб фізично не пустити мене на засідання,
– зазначила Безугла, додавши, що разом із колегами чекала під дверима дві години.
Інцидент набув розголосу під час пленарного засідання Верховної Ради у четвер, 9 жовтня. Тоді народний депутат Федір Веніславський, коментуючи ситуацію, іронічно зауважив, що одна з депутаток "дві години безперервно стукала у двері різними частинами тіла".
Він звернувся до спікера парламенту Руслана Стефанчука з жартівливим проханням доручити комітету з питань здоров'я нації розробити рекомендації для апарату Ради щодо реагування на подібні "екстрені ситуації", які, за його словами, можуть загрожувати безпеці депутатів.
Водночас голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у відповідь зазначив, що подібний випадок є безпрецедентним для українського парламенту.
Пізніше Мар'яна Безугла прокоментувала ситуацію, звинувативши організаторів засідання у порушенні прав народних депутатів.
Вона заявила, що голову СБУ фактично утримували в ізольованому кабінеті, перешкоджаючи доступу чотирьом народним депутатам, троє з яких є членами комітету з питань національної безпеки. Безугла назвала це грубим порушенням прав парламентарів.
Чим відома Мар'яна Безугла?
- Мар'яна Безугла, народна депутатка України 9-го скликання від 217-го виборчого округу, відома своєю участю в низці резонансних політичних подій.
Зокрема наприкінці липня народна депутатка опинилася в центрі чергового скандалу через свою поведінку під час акцій протесту проти закону про НАБУ та САП.
Тоді народний депутат Ярослав Юрчишин висловив занепокоєння щодо доступу Безуглої до державних таємниць і права володіння зброєю, закликавши провести оцінку її дій з етичного погляду.
- До того ж раніше Верховна Рада ухвалила рішення про звільнення Безуглої з посади заступниці голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
- 20 серпня стало відомо, що Мар'яну Безуглу відсторонили від участі в засіданнях Верховної Ради через систематичні порушення регламенту та поведінку, яку колеги назвали антисоціальною. Сама депутатка вважає це рішення незаконним і пов'язує його зі своєю політичною позицією.