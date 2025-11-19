Сильное задымление во Львове после атаки: есть ли угроза для людей

Россия 19 ноября атаковала Львов. После этого в городе произошло сильное задымление.

Сообщалось, что горят шины в гражданских складских помещениях. Председатель ОВА Максим Козицкий рассказал, есть ли угроза для людей, передает 24 Канал.

Какое состояние воздуха во Львове?

Козицкий рассказал, что специалисты Львовского областного центра контроля и профилактики болезней проводят лабораторный мониторинг воздуха.

По их информации, по состоянию на сейчас опасности для здоровья жителей областного центра нет,

– сообщил он.

О результатах лабораторных исследований в ОВА проинформируют отдельно.

В то же время людям, у которых есть хронические заболевания дыхательной системы, нужно позаботиться о своем самочувствии:

не выходить на улицу и плотно закрыть окна и двери;

если нужно выйти, делать это следует в увлажненной маске;

временно выключить вентиляцию и кондиционеры, которые затягивают воздух извне;

️пить больше воды;

при необходимости обратиться за медицинской помощью.

Что известно об атаке на Львов?