Сильное задымление во Львове после атаки: есть ли угроза для людей
- После атаки России на Львов произошло сильное задымление, но угрозы для здоровья жителей на данный момент нет.
- Людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы рекомендуется принять меры для защиты своего здоровья, таких как избегание выхода на улицу и плотное закрытие окон.
Россия 19 ноября атаковала Львов. После этого в городе произошло сильное задымление.
Сообщалось, что горят шины в гражданских складских помещениях. Председатель ОВА Максим Козицкий рассказал, есть ли угроза для людей, передает 24 Канал.
Какое состояние воздуха во Львове?
Козицкий рассказал, что специалисты Львовского областного центра контроля и профилактики болезней проводят лабораторный мониторинг воздуха.
По их информации, по состоянию на сейчас опасности для здоровья жителей областного центра нет,
– сообщил он.
О результатах лабораторных исследований в ОВА проинформируют отдельно.
В то же время людям, у которых есть хронические заболевания дыхательной системы, нужно позаботиться о своем самочувствии:
не выходить на улицу и плотно закрыть окна и двери;
- если нужно выйти, делать это следует в увлажненной маске;
временно выключить вентиляцию и кондиционеры, которые затягивают воздух извне;
️пить больше воды;
при необходимости обратиться за медицинской помощью.
Что известно об атаке на Львов?
На Львов и область летели дроны и ракеты. От обстрела пострадал энергообъект, деревообрабатывающее предприятие и складское помещение.
В частности, Россия нанесла удары по фабрике Pizza Hot.
Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.