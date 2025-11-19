Укр Рус
Сильне задимлення у Львові після атаки: чи є загроза для людей
19 листопада, 12:07
Сильне задимлення у Львові після атаки: чи є загроза для людей

Софія Рожик
Основні тези
  • Після атаки Росії на Львів сталося сильне задимлення, але загрози для здоров'я жителів на даний момент немає.
  • Людям з хронічними захворюваннями дихальної системи рекомендується вжити заходів для захисту свого здоров'я, таких як уникнення виходу на вулицю і щільне закриття вікон.

Росія 19 листопада атакувала Львів. Після цього у місті сталося сильне задимлення.

Повідомлялося, що горять шини у цивільних складських приміщеннях. Голова ОВА Максим Козицький розповів, чи є загроза для людей, передає 24 Канал.

Який стан повітря у Львові?

Козицький розповів, що фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб проводять лабораторний моніторинг повітря.

За їхньою інформацією, станом на зараз небезпеки для здоров'я жителів обласного центру немає,
– повідомив він.

Про результати лабораторних досліджень в ОВА проінформують окремо.

Водночас людям, у яких є хронічні захворювання дихальної системи, потрібно подбати про своє самопочуття:

  • не виходити надвір та щільно зачинити вікна і двері;

  • якщо потрібно вийти, робити це слід у зволоженій масці;

  • ️тимчасово вимкнути вентиляцію і кондиціонери, які затягують повітря ззовні;

  • ️пити більше води,

  • за потреби звернутися по медичну допомогу.

Що відомо про атаку на Львів?

  • На Львів та область летіли дрони та ракети. Від обстрілу постраждав енергооб'єкт, деревообробне підприємство і складське приміщення. 

  • Зокрема, Росія завдала ударів по фабриці Pizza Hot.

  • Попередньо, минулося без жертв та потерпілих.