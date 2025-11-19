Сильне задимлення у Львові після атаки: чи є загроза для людей

Росія 19 листопада атакувала Львів. Після цього у місті сталося сильне задимлення.

Повідомлялося, що горять шини у цивільних складських приміщеннях. Голова ОВА Максим Козицький розповів, чи є загроза для людей, передає 24 Канал.

Який стан повітря у Львові?

Козицький розповів, що фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб проводять лабораторний моніторинг повітря.

За їхньою інформацією, станом на зараз небезпеки для здоров'я жителів обласного центру немає,

– повідомив він.

Про результати лабораторних досліджень в ОВА проінформують окремо.

Водночас людям, у яких є хронічні захворювання дихальної системи, потрібно подбати про своє самопочуття:

не виходити надвір та щільно зачинити вікна і двері;

якщо потрібно вийти, робити це слід у зволоженій масці;

️тимчасово вимкнути вентиляцію і кондиціонери, які затягують повітря ззовні;

️пити більше води,

за потреби звернутися по медичну допомогу.

Що відомо про атаку на Львів?