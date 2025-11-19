Повідомлялося, що горять шини у цивільних складських приміщеннях. Голова ОВА Максим Козицький розповів, чи є загроза для людей, передає 24 Канал.
Який стан повітря у Львові?
Козицький розповів, що фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб проводять лабораторний моніторинг повітря.
За їхньою інформацією, станом на зараз небезпеки для здоров'я жителів обласного центру немає,
– повідомив він.
Про результати лабораторних досліджень в ОВА проінформують окремо.
Водночас людям, у яких є хронічні захворювання дихальної системи, потрібно подбати про своє самопочуття:
не виходити надвір та щільно зачинити вікна і двері;
- якщо потрібно вийти, робити це слід у зволоженій масці;
️тимчасово вимкнути вентиляцію і кондиціонери, які затягують повітря ззовні;
️пити більше води,
за потреби звернутися по медичну допомогу.
Що відомо про атаку на Львів?
На Львів та область летіли дрони та ракети. Від обстрілу постраждав енергооб'єкт, деревообробне підприємство і складське приміщення.
Зокрема, Росія завдала ударів по фабриці Pizza Hot.
Попередньо, минулося без жертв та потерпілих.