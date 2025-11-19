Що відомо про наслідки удару?
Про це у соцмережах повідомили представники компанії, передає 24 Канал.
Дивіться також Атака на Львів: є зміни у русі транспорту і перебої зі світлом
За їхніми словами, російська армія завдала три удари по корпусу підприємства. Тому від завтра, ймовірно, Pizza Hot повністю зупинить роботу.
В компанії показали наслідки російської атаки.
Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kodiaq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.
Що відомо про атаку на Львів?
Протягом ночі та вранці 19 листопада ворог масовано атакував Львів. У місті лунали гучні вибухи. Перший вибух у Львові було чутно близько 05:35. О 6:32 та 7:39 знову було гучно.
Внаслідок атаки спалахнула пожежа, повідомив мер Андрій Садовий. Над містом було видно густий чорний дим.
Густий дим над Львовом – це наслідок загоряння шин у цивільних складських приміщеннях, куди поцілив ворог. Наразі інформації про постраждалих нема. Поки це вся підтверджена інформація про влучання,
– пояснив Садовий.
Містян попросили зачинити вікна задля власної безпеки.
За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, росіяни вдарили по Львівщині безпілотниками та крилатими ракетами:
- Під ударом опинився енергетичний об'єкт.
- Руйнувань зазнало деревообробне підприємство і складське приміщення.
Втім, за даними ОВА, системи життєзабезпечення області працюють в штатному режимі.
Які ще наслідки атаки на Львів?
Російська атака на Львів призвела до змін у русі транспорту. Унаслідок повітряної тривоги, яка тривала близько чотирьох годин, а також через наслідки атаки, станом на 7:28 було обмежено рух транспорту на перехресті вулиць Зелена та Сихівська.
Тролейбуси №31 тимчасово курсували за маршрутом №24 у напрямку Сихова, щоб забезпечити рух громадського транспорту попри перекриття.
Крім того, для транспорту закрили міст на вулиці Городоцькій. У зв’язку з цим автобуси №84, 52, 14 і 92 рухалися об’їзною дорогою через вулицю Конюшинну.
Місцеві жителі у соцмережах також повідомляли про перебої з електропостачанням.