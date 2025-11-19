Что известно о последствиях удара?

Об этом в соцсетях сообщили представители компании, передает 24 Канал.

По их словам, российская армия нанесла три удара по корпусу предприятия. Поэтому завтра, вероятно, Pizza Hot полностью остановит работу.

В компании показали последствия российской атаки.

Что известно об атаке на Львов?

В течение ночи и утром 19 ноября враг массированно атаковал Львов. В городе раздавались громкие взрывы. Первый взрыв во Львове было слышно около 05:35. В 6:32 и 7:39 снова было громко.

В результате атаки вспыхнул пожар, сообщил мэр Андрей Садовый. Над городом было видно густой черный дым.

Густой дым над Львовом – это следствие возгорания шин в гражданских складских помещениях, куда попал враг. Сейчас информации о пострадавших нет. Пока это вся подтвержденная информация о попадании,
– объяснил Садовый.

Горожан попросили закрыть окна для собственной безопасности.

По словам председателя Львовской ОВА Максима Козицкого, россияне ударили по Львовщине беспилотниками и крылатыми ракетами:

  • Под ударом оказался энергетический объект.
  • Разрушениям подверглось деревообрабатывающее предприятие и складское помещение.

Впрочем, по данным ОВА, системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.

Какие еще последствия атаки на Львов?

  • Российская атака на Львов привела к изменениям в движении транспорта. В результате воздушной тревоги, которая длилась около четырех часов, а также из-за последствий атаки, по состоянию на 7:28 было ограничено движение транспорта на перекрестке улиц Зеленая и Сиховская.

  • Троллейбусы №31 временно курсировали по маршруту №24 в направлении Сихова, чтобы обеспечить движение общественного транспорта несмотря на перекрытие.

  • Кроме того, для транспорта закрыли мост на улице Городоцкой. В связи с этим автобусы №84, 52, 14 и 92 двигались по объездной дороге через улицу Конюшинную.

  • Местные жители в соцсетях также сообщали о перебоях с электроснабжением