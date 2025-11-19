Что известно о последствиях удара?

Об этом в соцсетях сообщили представители компании, передает 24 Канал.

Смотрите также Атака на Львов: есть изменения в движении транспорта и перебои со светом

По их словам, российская армия нанесла три удара по корпусу предприятия. Поэтому завтра, вероятно, Pizza Hot полностью остановит работу.

В компании показали последствия российской атаки.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kodiaq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

Что известно об атаке на Львов?

В течение ночи и утром 19 ноября враг массированно атаковал Львов. В городе раздавались громкие взрывы. Первый взрыв во Львове было слышно около 05:35. В 6:32 и 7:39 снова было громко.

В результате атаки вспыхнул пожар, сообщил мэр Андрей Садовый. Над городом было видно густой черный дым.

Густой дым над Львовом – это следствие возгорания шин в гражданских складских помещениях, куда попал враг. Сейчас информации о пострадавших нет. Пока это вся подтвержденная информация о попадании,

– объяснил Садовый.

Горожан попросили закрыть окна для собственной безопасности.

По словам председателя Львовской ОВА Максима Козицкого, россияне ударили по Львовщине беспилотниками и крылатыми ракетами:

Под ударом оказался энергетический объект.

Разрушениям подверглось деревообрабатывающее предприятие и складское помещение.

Впрочем, по данным ОВА, системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.

Какие еще последствия атаки на Львов?