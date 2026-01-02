Міський голова Львова Андрій Садовий в інтерв'ю 24 Каналу пояснив, чому йому не подобається практика відсторонення мерів через юридичні нюанси. Він наголосив, що у таких історіях важливо не підміняти суть формальностями і не ігнорувати вибір людей.

Дивіться також Це надскладні зміни, – Садовий гостро відреагував на закиди про реформу поліклінік у Львові

Садовому не подобаються відсторонення мерів через формальності

Міський голова Львова наголосив, що йому не подобається сама практика, коли обраного керівника громади відсторонюють рішенням суду або іншими юридичними механізмами. На його думку, це підриває принцип вибору людей.

Мені жоден з цих випадків не подобається, тому що це неправильно. За мера голосують сотні тисяч людей,

– сказав Садовий

Тема можливого російського паспорта мера Одеси звучить давно, але за цей час виборці двічі обирали Труханова міським головою. Міський голова Львова наголосив, що у таких питаннях важливо відділяти чутки від того, що може бути доведено в суді, і не підміняти процес формальними зачіпками.

Про російський паспорт ми чули років 10. Після цього його двічі обирали міським головою. Я переконаний, що в суді він знайде істину,

– сказав Садовий.

В Україні, за його словами є інші посадовці або їхні родичі з паспортами Росії, але до них немає такої ж уваги. На його думку, це виглядає вибірково і шкодить державі, яка воює, бо має працювати однаковий підхід для всіх. Рішення про відсторонення часто ухвалюють не через доведену провину по суті, а через юридичні нюанси. Саме такий підхід, за його словами, і викликає найбільше запитань.

Ці рішення про відсторонення приймають, чіпляючись за кому в законі,

– наголосив мер.

Він підсумував, що якщо є факти злочинної діяльності, то відповідальність має наставати швидко і жорстко. Але механізм відсторонення, за його словами, не повинен виглядати як гра в формальності замість доведення по суті.

Що відомо про позбавлення громадянства мера Одеси?