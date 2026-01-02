Міський голова Львова Андрій Садовий в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу пояснив, чому міська влада наполягала на цьому рішенні. Він окреслив, що саме має змінитися у роботі поліклінік і чому вважає реформу необхідною.

У Львові хочуть перетворити поліклініки на центри діагностики і реабілітації

Міський голова пояснив, що ідея реформи не в закритті поліклінік і не в скороченні доступу до медицини, а в повному оновленні їхньої логіки роботи. Він навів приклад оновленої у Львові поліклініки і запропонував подивитися на результат, щоб зрозуміти, як це має виглядати в інших районах міста.

На сьогоднішній день там є реабілітація, там є поверхи поліклініки, все відремонтовано, мешканці задоволені. Лікарі задоволені і хлопці, дівчата там проходять реабілітацію,

– розповів Садовий.

За його словами, кожна будівля поліклініки має бути перебудована з точки зору комфорту для пацієнтів і лікарів, а також отримати один або два поверхи під реабілітацію. Він наголосив, що місто не може тримати відновлення людей лише в кількох великих лікарнях, бо реабілітації потребуватимуть дуже багато мешканців, і їм важливо мати таку допомогу поруч із домом.

Кожна поліклініка має бути свого роду якісним діагностичним центром і центром реабілітації,

– зазначив мер.

Складні операції мають залишатися в лікарнях, а поліклініки можуть взяти на себе діагностику і частину нескладних втручань. За його логікою, приміщення залишаться на місці, але отримають нові функції і стануть ближчими до потреб людей.

Чому частина депутатів була проти і як Садовий відповів на закиди?

Під час обговорень у міськраді частина депутатів, за словами мера, не стільки пропонувала іншу модель, скільки не розуміла, навіщо місту такі зміни. Він наголосив, що реформа потрібна через реальну потребу у реабілітації, яка після повномасштабної війни лише зростатиме. На його думку, місто має зробити відновлення доступним у кожному районі, а не прив'язувати людей до кількох лікарень чи дорогих приватних центрів.

100 000 людей потребуватимуть реабілітації. Її мають проходити поруч з домом, а не шукати по приватних центрах. Це надскладні зміни, які потребують від нас великого часу, зусиль, але я бачу результат,

– розповів Садовий.

Окремо, за його словами, лунали припущення, що за реформою нібито може стояти бажання продати приміщення медзакладів. Садовий заперечив це і заявив, що міська влада не відчужувала майно поліклінік. Він додав, що місто, навпаки, докупляє, добудовує і ремонтує медичну інфраструктуру, бо вважає це принциповим.

Ми не продали жодної медичної установи і жодного метра. Ми тільки докупляємо, добудовуємо, ремонтуємо,

– зазначив мер.

Він підсумував, що суперечки навколо реформи не змінюють головного – потреби львів'ян у доступній реабілітації й діагностиці. Рішення ухвалювали з розрахунку на практичний результат, а не на політичні протистояння. Садовий закликав тих, хто сумнівається, подивитися на оновлену поліклініку на Мазепи і порівняти, як було раніше і як працює тепер.

