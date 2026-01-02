Городской голова Львова Андрей Садовый в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, почему городские власти настаивали на этом решении. Он очертил, что именно должно измениться в работе поликлиник и почему считает реформу необходимой.

Во Львове хотят превратить поликлиники в центры диагностики и реабилитации

Городской голова объяснил, что идея реформы не в закрытии поликлиник и не в сокращении доступа к медицине, а в полном обновлении их логики работы. Он привел пример обновленной во Львове поликлиники и предложил посмотреть на результат, чтобы понять, как это должно выглядеть в других районах города.

На сегодняшний день там есть реабилитация, там есть этажи поликлиники, все отремонтировано, жители довольны. Врачи довольны и ребята, девушки там проходят реабилитацию,

– рассказал Садовый.

По его словам, каждое здание поликлиники должно быть перестроено с точки зрения комфорта для пациентов и врачей, а также получить один или два этажа под реабилитацию. Он отметил, что город не может держать восстановление людей только в нескольких крупных больницах, потому что в реабилитации будут нуждаться очень много жителей, и им важно иметь такую помощь рядом с домом.

Каждая поликлиника должна быть своего рода качественным диагностическим центром и центром реабилитации,

– отметил мэр.

Сложные операции должны оставаться в больницах, а поликлиники могут взять на себя диагностику и часть несложных вмешательств. По его логике, помещения останутся на месте, но получат новые функции и станут ближе к потребностям людей.

Почему часть депутатов была против и как Садовый ответил на упреки?

Во время обсуждений в горсовете часть депутатов, по словам мэра, не столько предлагала другую модель, сколько не понимала, зачем городу такие изменения. Он отметил, что реформа нужна из-за реальной потребности в реабилитации, которая после полномасштабной войны будет только расти. По его мнению, город должен сделать восстановление доступным в каждом районе, а не привязывать людей к нескольким больницам или дорогим частным центрам.

100 000 человек будут нуждаться в реабилитации. Ее должны проходить рядом с домом, а не искать по частным центрам. Это над сложные изменения, которые требуют от нас большого времени, усилий, но я вижу результат,

– рассказал Садовый.

Отдельно, по его словам, звучали предположения, что за реформой якобы может стоять желание продать помещения медучреждений. Садовый опроверг это и заявил, что городские власти не отчуждали имущество поликлиник. Он добавил, что город, наоборот, докупает, достраивает и ремонтирует медицинскую инфраструктуру, потому что считает это принципиальным.

Мы не продали ни одного медицинского учреждения и ни одного метра. Мы только докупаем, достраиваем, ремонтируем,

– отметил мэр.

Он подытожил, что споры вокруг реформы не меняют главного – потребности львовян в доступной реабилитации и диагностике. Решение принимали из расчета на практический результат, а не на политические противостояния. Садовый призвал тех, кто сомневается, посмотреть на обновленную поликлинику на Мазепы и сравнить, как было раньше и как работает теперь.

