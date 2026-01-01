Про це 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий, зауваживши, що серед нових проєктів є школи та центри для підтримки людей, які пережили випробування через війну. Крім того, Unbroken активно розвиває мистецький напрямок для ветеранів.
Якими є нові проєкти екосистеми Unbroken?
За словами міського голови Львова, лікарня від Unbroken вже прийняла понад 25 тисяч поранених – це і діти, і дорослі, зокрема, військові. На початку повномасштабного вторгнення в закладі приймали поранених для лікування. згодом відкрились відділення реабілітації та центр протезування, де виготовляють тисячу протезів на рік.
У 2025 році ми також відкрили центр для людей, які пережили тортури і полон. Це питання ментального здоров'я. Кожен, хто пройшов війну, може про це не говорити, але він має посттравматичний синдром,
– підкреслив він.
Крім того, в рамках проєкту заснували 2 школи: медичну школу Unbroken University для післядипломної освіти медиків та школу муніципального лідерства з навчальними програмами різних напрямків (від економіки до архітектури).
Цікаво! Зараз в Брюховичі відбувається будівництво найбільшого центру у системі Unbroken, який має відкритись вже цього року. У ньому будуть нові корпуси, сучасний реабілітаційний басейн і спеціально облаштовані зони для занять спортом, садівництвом і творчістю. Цей центр надаватиме допомогу військовим і цивільним з важкими пораненнями.
Садовий додав, що важливу роль відіграє мистецька складова. Коли ветерани приходять на концерти, у них зникають фантомні болі. Ба більше, ветерани мають можливість вчитись писати п'єси, брати участь у театральних виставах як актори, грати на музичних інструментах та ліпити з глини.
Як проходить реабілітація у Unbroken?
У реабілітаційному центрі ветерани проходять не лише фізичну реабілітацію, а й мають спільні традиції. Наприклад, нещодавно до військових завітали працівники сервісу доставки їжі "Баба Передала", які разом з захисниками ліпили вареники.
Крім того, ветерани навчаються стрільби з лука, займаються боксом, ловлять рибу, дивляться фільми.
Водночас центр ментального здоров'я для людей, які пережили тортури, більше нагадує відпочинковий комплекс, а не лікарню.