Это был не блэкаут, – экс-глава Укрэнерго Кудрицкий объяснил, что произошло в энергосистеме

Экс-глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объяснил, что масштабные перебои с электроснабжением в Украине нельзя назвать блэкаутом. Произошла серьезная каскадная системная авария с погашением части потребителей.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Также бывший глава отметил, что подобные инциденты происходили и до этого.

Какая ситуация произошла в энергосистеме?

В субботу, 31 января, в Украине произошла масштабная авария, произошло масштабное каскадное отключение электроэнергии из-за проблем в энергосистеме. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Нет, это не национальный блэкаут вроде ноября 2022 года. Но серьезная каскадная системная авария с погашением части потребителей. Судя по сообщению, она могла быть связана среди прочего с отключением ЛЭП 400 кВ между Молдовой и Румынией – наши все энергосистемы тесно взаимосвязаны,

– объяснил Кудрицкий.

По его словам, после 2022 года подобные инциденты происходили несколько раз, однако причины перебоев, которые зафиксировали 31 января, могут быть объективно установлены только после соответствующего технического анализа, который занимает время.

"Когда отключается сразу много магистральных высоковольтных линий, может возникать определенная угроза стабильной работы атомных станций и автоматика, защита этих атомных станций, должна отработать или отключив определенные энергоблоки от энергосистемы временно, или снизив их мощность, чтобы сохранить стабильную работу АЭС", – добавил он в эфире "Суспільне. Студия".

Что говорит официальная власть?