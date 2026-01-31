Об этом сообщил Владимир Зеленский.
Смотрите также "Погасла" большая часть Украины: что известно о масштабных проблемах со светом
Что сказал Зеленский о блэкауте в Украине?
В субботу, 31 января, в Украине из-за аварии на сетях произошли масштабные отключения света. Фактически в стране снова произошел блэкаут, который охватил большинство областей Украины. Владимир Зеленский уже услышал доклады премьер-министра Юлии Свириденко и министра энергетики Дениса Шмыгаля по аварийной ситуации, возникшей в энергосистеме.
Президент подытожил, что такая ситуация возникла из-за технологических случаев на линиях между энергосистемами нашего государства и Молдовы.
Все необходимое реагирование на уровне украинской энергосистемы есть, происходят восстановительные работы. Задача – стабилизировать ситуацию в ближайшее время,
– отметил Зеленский.
В то же время в Министерстве цифровой трансформации заявили, что возможная кибератака не является причиной аварии. Официальную информацию озвучил президент.
Что предшествовало?
В Украине с 10:42 произошел массовый блэкаут из-за аварии на сетях. Экстренные отключения применили во многих регионах, там не действовали графики почасовых отключений. Причиной обесточиваний стало включение автоматических защит на подстанциях и разгрузки блоков атомных электростанций.
Государство сразу отреагировало на кризис. Энергетики уже делают все необходимые шаги для стабилизации. По прогнозам Минэнерго, свет могут вернуть в течение ближайших 2 – 3 часов. Однако ситуация может меняться.
Из-за перебоев со светом в Киеве и Харькове остановилась работа метро. Харьковский метрополитен частично восстанавливает движение по линиям.
Свет исчез не только в Украине. Из-за аварии и плохих погодных условий в части населенных пунктов Молдовы произошло масштабное отключение электроэнергии. Последствия фиксировали и в Кишиневе.