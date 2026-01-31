Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Что сказал Зеленский о блэкауте в Украине?

В субботу, 31 января, в Украине из-за аварии на сетях произошли масштабные отключения света. Фактически в стране снова произошел блэкаут, который охватил большинство областей Украины. Владимир Зеленский уже услышал доклады премьер-министра Юлии Свириденко и министра энергетики Дениса Шмыгаля по аварийной ситуации, возникшей в энергосистеме.

Президент подытожил, что такая ситуация возникла из-за технологических случаев на линиях между энергосистемами нашего государства и Молдовы.

Все необходимое реагирование на уровне украинской энергосистемы есть, происходят восстановительные работы. Задача – стабилизировать ситуацию в ближайшее время,

– отметил Зеленский.

В то же время в Министерстве цифровой трансформации заявили, что возможная кибератака не является причиной аварии. Официальную информацию озвучил президент.

Что предшествовало?