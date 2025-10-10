"Нельзя сбивать дроны с Patriot": Зеленский раскритиковал защиту ТЭЦ в Киеве
Владимир Зеленский выразил недовольство защитой отдельных киевских теплоэлектростанций. Президент воздержался от прямой критики городских властей, потому что "сейчас война".
На брифинге 10 октября президент заявил, что имеет претензии к защите энергообъектов в Киеве, передает 24 Канал.
Что сказал Зеленский о защите энергообъектов Киева?
Отдельно глава государства указал на неудовлетворительную защиту ТЭЦ-5 и 6. Он добавил, что вопрос не только в эффективности работы противовоздушной обороны.
Мы не можем использовать ракеты Patriot против дрона. Какие могут быть у меня вопросы к мэру? Коммунальное предприятие Киева. Я мог бы сейчас вам сказать, что я думаю обо всем этом, но я не буду, потому что война,
– сказал Зеленский.
Он отметил, что Украина для защиты и быстрого восстановления энергообъектов уже имеет большое количество трансформаторов.
Напомним, что ранее в соцсети появился ряд сообщений о том, что в Киеве на ТЭЦ были якобы незащищены ключевые трансформаторы. Писали о том, что по бокам трансформаторов были емкости с песком и щебнем, которые просто упали после первой ударной волны первых дронов. Блоггеры критиковали городские власти, которые не защитили трансформаторы за более 3 лет войны железобетонными конструкциями.
В КГГА отреагировали на критику в сети. Там подчеркнули, что обвинения в отсутствии защиты на киевских ТЭЦ неправдивы. Мол, все ТЭЦ, согласно требованиям Генштаба ВСУ, имеют необходимую защиту первого этапа.
Также в эфире 24 Канала директор Центра исследований энергетики Александр Харченко тоже отметил, что заявление о "незащищенных трансформаторах" является ложью. Он лично находился на этих объектах и видел, что они были защищены. "Могу сказать точно, что киевские объекты являются одними из самых защищенных в Украине", – сказал эксперт.