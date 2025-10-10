Владимир Зеленский выразил недовольство защитой отдельных киевских теплоэлектростанций. Президент воздержался от прямой критики городских властей, потому что "сейчас война".

На брифинге 10 октября президент заявил, что имеет претензии к защите энергообъектов в Киеве, передает 24 Канал.

Что сказал Зеленский о защите энергообъектов Киева?

Отдельно глава государства указал на неудовлетворительную защиту ТЭЦ-5 и 6. Он добавил, что вопрос не только в эффективности работы противовоздушной обороны.

Мы не можем использовать ракеты Patriot против дрона. Какие могут быть у меня вопросы к мэру? Коммунальное предприятие Киева. Я мог бы сейчас вам сказать, что я думаю обо всем этом, но я не буду, потому что война,

– сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина для защиты и быстрого восстановления энергообъектов уже имеет большое количество трансформаторов.

Напомним, что ранее в соцсети появился ряд сообщений о том, что в Киеве на ТЭЦ были якобы незащищены ключевые трансформаторы. Писали о том, что по бокам трансформаторов были емкости с песком и щебнем, которые просто упали после первой ударной волны первых дронов. Блоггеры критиковали городские власти, которые не защитили трансформаторы за более 3 лет войны железобетонными конструкциями.

В КГГА отреагировали на критику в сети. Там подчеркнули, что обвинения в отсутствии защиты на киевских ТЭЦ неправдивы. Мол, все ТЭЦ, согласно требованиям Генштаба ВСУ, имеют необходимую защиту первого этапа.

Также в эфире 24 Канала директор Центра исследований энергетики Александр Харченко тоже отметил, что заявление о "незащищенных трансформаторах" является ложью. Он лично находился на этих объектах и ​​видел, что они были защищены. "Могу сказать точно, что киевские объекты являются одними из самых защищенных в Украине", – сказал эксперт.