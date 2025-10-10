Укр Рус
10 октября, 20:29
"Нельзя сбивать дроны с Patriot": Зеленский раскритиковал защиту ТЭЦ в Киеве

Анастасия Колесникова

Владимир Зеленский выразил недовольство защитой отдельных киевских теплоэлектростанций. Президент воздержался от прямой критики городских властей, потому что "сейчас война".

На брифинге 10 октября президент заявил, что имеет претензии к защите энергообъектов в Киеве, передает 24 Канал.

Что сказал Зеленский о защите энергообъектов Киева?

Отдельно глава государства указал на неудовлетворительную защиту ТЭЦ-5 и 6. Он добавил, что вопрос не только в эффективности работы противовоздушной обороны.

Мы не можем использовать ракеты Patriot против дрона. Какие могут быть у меня вопросы к мэру? Коммунальное предприятие Киева. Я мог бы сейчас вам сказать, что я думаю обо всем этом, но я не буду, потому что война,
– сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина для защиты и быстрого восстановления энергообъектов уже имеет большое количество трансформаторов.

Напомним, что ранее в соцсети появился ряд сообщений о том, что в Киеве на ТЭЦ были якобы незащищены ключевые трансформаторы. Писали о том, что по бокам трансформаторов были емкости с песком и щебнем, которые просто упали после первой ударной волны первых дронов. Блоггеры критиковали городские власти, которые не защитили трансформаторы за более 3 лет войны железобетонными конструкциями.

В КГГА отреагировали на критику в сети. Там подчеркнули, что обвинения в отсутствии защиты на киевских ТЭЦ неправдивы. Мол, все ТЭЦ, согласно требованиям Генштаба ВСУ, имеют необходимую защиту первого этапа.

Также в эфире 24 Канала директор Центра исследований энергетики Александр Харченко тоже отметил, что заявление о "незащищенных трансформаторах" является ложью. Он лично находился на этих объектах и ​​видел, что они были защищены. "Могу сказать точно, что киевские объекты являются одними из самых защищенных в Украине", – сказал эксперт.