Володимир Зеленський висловив незадоволення захистом окремих київських теплоелектростанцій. Президент утримався від прямої критики міської влади, бо "зараз війна".

На брифінгу 10 жовтня президент заявив, що має претензії до захисту енергооб'єктів у Києві, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про захист енергооб'єктів Києва?

Окремо глава держави вказав на незадовільний захист ТЕЦ-5 та 6. Він додав, що питання не тільки в ефективності роботи протиповітряної оборони.

Ми не можемо використовувати ракети Patriot проти дрона. Які можуть бути у мене питання до мера? Комунальне підприємство Києва. Я міг би зараз вам сказати, що я думаю про все це, але я не буду, тому що війна,

– сказав Зеленський.

Він зауважив, що Україна для захисту та швидкого відновлення енергооб'єктів вже має велику кількість трансформаторів.

Нагадаємо, що раніше у соцмережі з'явилася низка повідомлень про те, що у Києві на ТЕЦ були нібито незахищені ключові трансформатори. Писали про те, що по боках тих трансформаторів були ємності з піском і щебенем, які просто впали після першої ударної хвилі перших дронів. Блогери критикували міську владу, яка не захистила трансформатори за понад 3 роки війни залізобетонними конструкціями.

У КМДА відреагували на критику у мережі. Там наголосили, що звинувачення у відсутності захисту на київських ТЕЦ є неправдивими. Мовляв, усі ТЕЦ, згідно з вимогами Генштабу ЗСУ, мають необхідний захист першого етапу.

Також в ефірі 24 Каналу директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко теж зазначив, що заява про "незахищені трансформатори" є брехнею. Він особисто перебував на цих об'єктах та бачив, що вони були захищені. "Можу сказати точно, що київські об'єкти є одними з найбільш захищених в Україні", – сказав експерт.