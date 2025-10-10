"Не можна збивати дрони з Patriot": Зеленський розкритикував захист ТЕЦ у Києві
Володимир Зеленський висловив незадоволення захистом окремих київських теплоелектростанцій. Президент утримався від прямої критики міської влади, бо "зараз війна".
На брифінгу 10 жовтня президент заявив, що має претензії до захисту енергооб'єктів у Києві, передає 24 Канал.
Що сказав Зеленський про захист енергооб'єктів Києва?
Окремо глава держави вказав на незадовільний захист ТЕЦ-5 та 6. Він додав, що питання не тільки в ефективності роботи протиповітряної оборони.
Ми не можемо використовувати ракети Patriot проти дрона. Які можуть бути у мене питання до мера? Комунальне підприємство Києва. Я міг би зараз вам сказати, що я думаю про все це, але я не буду, тому що війна,
– сказав Зеленський.
Він зауважив, що Україна для захисту та швидкого відновлення енергооб'єктів вже має велику кількість трансформаторів.
Нагадаємо, що раніше у соцмережі з'явилася низка повідомлень про те, що у Києві на ТЕЦ були нібито незахищені ключові трансформатори. Писали про те, що по боках тих трансформаторів були ємності з піском і щебенем, які просто впали після першої ударної хвилі перших дронів. Блогери критикували міську владу, яка не захистила трансформатори за понад 3 роки війни залізобетонними конструкціями.
У КМДА відреагували на критику у мережі. Там наголосили, що звинувачення у відсутності захисту на київських ТЕЦ є неправдивими. Мовляв, усі ТЕЦ, згідно з вимогами Генштабу ЗСУ, мають необхідний захист першого етапу.
Також в ефірі 24 Каналу директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко теж зазначив, що заява про "незахищені трансформатори" є брехнею. Він особисто перебував на цих об'єктах та бачив, що вони були захищені. "Можу сказати точно, що київські об'єкти є одними з найбільш захищених в Україні", – сказав експерт.