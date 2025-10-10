Як виглядав Київ під час нічного ворожого удару – дивіться в матеріалі 24 Каналу.
Читайте також Вже б'ють по розподільчих станціях, – офіцер ЗСУ закликав готуватись до непростої зими
Частина Києва опинилася без світла
Росіяни здійснили комбіновану атаку в кілька хвиль: на Київ летіли і дрони, і ракети. За даними КМВА, ворог вдарив по житловій забудові та об'єктах критичної цивільної інфраструктури.
Цієї ночі Київ знову пережив масовану ворожу атаку. Частково лівобережна та правобережна частини столиці залишилася без світла,
– написали у ДТЕК.
Нині без електропостачання залишаються понад 5800 житлових будинків – як багатоквартирних, так і приватних. Складна ситуація спостерігається у приватному секторі на Лівому березі, де також є проблеми з водопостачанням.
Як вночі виглядав Лівий берег Києва / Фото: Ян Доброносов
На Правому березі масові відключення світла та води фіксують у Голосіївському, Солом'янському та Печерському районах.
В інших районах столиці – поодинокі осередки знеструмлень, однак зниження тиску у водомережах спостерігається майже повсюдно.
Росіяни вночі били по Києву / Фото: OBOZ.UA
У ДТЕК наголосили, що енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити об'єкти критичної інфраструктури, де це можливо.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Яка зараз ситуація зі світлом в інших областях?
За словами "Укренерго", найскладнішою залишається ситуація в Києві, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях.
Для стабілізації ситуації в енергосистемі у частині цих регіонів, а також у Запорізькій та Дніпропетровській областях запровадили аварійні відключення.
Через наслідки попередніх ворожих обстрілів на Чернігівщині також діє графік погодинних відключень обсягом однієї черги.