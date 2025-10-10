Как выглядел Киев во время ночного вражеского удара – смотрите в материале 24 Канала.
Часть Киева оказалась без света
Россияне осуществили комбинированную атаку в несколько волн: на Киев летели и дроны, и ракеты. По данным КГВА, враг ударил по жилой застройке и объектам критической гражданской инфраструктуры.
Этой ночью Киев снова пережил массированную вражескую атаку. Частично левобережная и правобережная части столицы осталась без света,
– написали в ДТЭК.
Сейчас без электроснабжения остаются более 5800 жилых домов – как многоквартирных, так и частных. Сложная ситуация наблюдается в частном секторе на Левом берегу, где также есть проблемы с водоснабжением.
Как ночью выглядел Левый берег Киева / Фото: Ян Доброносов
На Правом берегу массовые отключения света и воды фиксируют в Голосеевском, Соломенском и Печерском районах.
В других районах столицы – единичные очаги обесточивания, однако снижение давления в водосетях наблюдается почти повсеместно.
Россияне ночью били по Киеву / Фото: OBOZ.UA
В ДТЭК отметили, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать объекты критической инфраструктуры, где это возможно.
Какая сейчас ситуация со светом в других областях?
По словам "Укрэнерго", самой сложной остается ситуация в Киеве, Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях.
Для стабилизации ситуации в энергосистеме в части этих регионов, а также в Запорожской и Днепропетровской областях ввели аварийные отключения.
Из-за последствий предыдущих вражеских обстрелов на Черниговщине также действует график почасовых отключений объемом одной очереди.