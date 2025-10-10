Как выглядел Киев во время ночного вражеского удара – смотрите в материале 24 Канала.

Читайте также Уже бьют по распределительным станциям, – офицер ВСУ призвал готовиться к непростой зиме

Часть Киева оказалась без света

Россияне осуществили комбинированную атаку в несколько волн: на Киев летели и дроны, и ракеты. По данным КГВА, враг ударил по жилой застройке и объектам критической гражданской инфраструктуры.

Этой ночью Киев снова пережил массированную вражескую атаку. Частично левобережная и правобережная части столицы осталась без света,

– написали в ДТЭК.

Сейчас без электроснабжения остаются более 5800 жилых домов – как многоквартирных, так и частных. Сложная ситуация наблюдается в частном секторе на Левом берегу, где также есть проблемы с водоснабжением.

Как ночью выглядел Левый берег Киева / Фото: Ян Доброносов

На Правом берегу массовые отключения света и воды фиксируют в Голосеевском, Соломенском и Печерском районах.

В других районах столицы – единичные очаги обесточивания, однако снижение давления в водосетях наблюдается почти повсеместно.

Россияне ночью били по Киеву / Фото: OBOZ.UA

В ДТЭК отметили, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать объекты критической инфраструктуры, где это возможно.

Какая сейчас ситуация со светом в других областях?