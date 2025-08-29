В ночь на 28 августа страна-агрессор массированно атаковала украинские города, в том числе и столицу. Если "Шахедов" враг запустил много, количество ракет, которое он использовал, может указывать на его слабое место.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал авиационный эксперт Константин Криволап, заметив, что оккупанты не используют свою авиацию на максимум. Однако это все равно позволяет хм бить по гражданским объектам.

Какие проблемы авиации России выдал обстрел?

Авиационный эксперт отметил, что Россия продолжает цинично бить по украинским городам и гражданскому населению, несмотря ни на США, ни на Европу.

В то же время он отметил, что оккупанты достаточно ограничены в своем оружии, кроме "Шахедов". Именно этих беспилотников у врага достаточно много. Оккупанты могли их накопить за неделю с момента последней атаки 21 августа.

Относительно ракет – видим ограниченное количество носителей "Кинжалов" МиГ-31К. А больше, чем 4 ракеты Х-101, которые несут бомбардировщики Ту-95 или Ту-160, россияне на один самолет не цепляют. То есть ситуация со стратегической авиацией напряженная. Враг также бережет ракеты "Искандер-М",

– подчеркнул он.

Криволап подытожил, что учитывая ракеты враг запустил во время этой ракеты весь свой максимум. "Шахеды" россияне запускали волнами.

Обратите внимание! Во время массированной атаки 28 августа украинская ПВО сбила 589 воздушных целей вражеских воздушных целей. Среди них – 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 18 крылатых ракет Х-101.

Массированная атака 28 августа: куда попали россияне?